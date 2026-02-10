CNN Breaking News - 15H40 - 10 de fevereiro de 2026

Ontem às 15:40

Com Rita Rodrigues.

Videos

06:13

"Maria Lúcia Amaral demite-se atrapalhando ainda mais. Nunca ninguém conseguiu fazer tanto dano": uma reação à saída da "ministra mais sem noção"

Há 18 min
06:31

Poderemos precisar de mais meios para controlar caudais, avisa especialista

Há 19 min
03:08

"Estou aqui há 28 anos e nunca nos aconteceu nada disto"

Há 19 min
03:01

Há prédios de Lisboa em risco de ruir por causa do mau tempo: situação já tinha sido reportada mas foi ignorada

Há 19 min
05:19

Em Ponte da Barca há casas em risco e 23 pessoas já foram realojadas

Há 52 min
05:14

Este mau tempo destrutivo "é um alerta" sobre como vamos passar a marcar férias no inverno

Há 1h e 18min
Mais Videos

Mais Vistos

01:37

Que zonas do país vão ser mais afetadas pelo rio atmosférico?

Ontem às 15:58
02:39
opinião
Maniche

Penálti a favor do Sporting: "Se estas leis não mudarem, os jogadores podem jogar sem braços"

9 fev, 23:07
05:43

"A água vai começar a minar as estradas e a parte de baixo das habitações, provocando derrocadas"

Ontem às 08:57
01:03

O que é um rio atmosférico, o fenómeno que traz mais chuva a Portugal

Ontem às 08:41
03:40

"Nunca vi isto com tanta água": inundação no quartel dos bombeiros de Santa Comba Dão

Ontem às 12:02
00:54

"Este árbitro teve a coragem de marcar o primeiro penálti a que o Sporting teve direito no Estádio do Dragão"

9 fev, 23:42
01:04

Polígrafo: Epstein e Zelensky eram amigos e há uma foto de ambos abraçados?

9 fev, 21:30
04:35

O anticiclone dos Açores vai "empurrar" a chuva para fora de Portugal - mas só na "segunda quinzena" do mês

Ontem às 12:12
03:09
opinião
Luís Vilar

"Gostava de dar uma nota de pesar pelo súbito desaparecimento dos valores desportivos do lado do FC Porto"

9 fev, 23:11
18:09
opinião
Rui Santos

"Foi o clássico da vergonha, e a Liga e a FPF permanecem em silêncio. O costume"

Ontem às 21:44
06:43

"Tu, vergonha, és capaz das coisas mais inadmissíveis". A mensagem de Rui Santos após o Clássico entre FC Porto e Sporting

Há 2h e 19min
06:03

"Estamos a atingir limites e, como tal, não queremos perder ninguém": Proteção Civil explica retirada de 3.000 pessoas em Coimbra

Hoje às 00:04