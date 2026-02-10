TV
VÍDEOS
PRESIDENCIAIS
veja todos os resultados
comparador 1.ª volta / 2.ª volta
MAU TEMPO
reportagens
TRUMP
GUERRA
Ucrânia
CNN TRAVEL
CNN Breaking News - 15H40 - 10 de fevereiro de 2026
Ontem às 15:40
Com Rita Rodrigues.
06:13
"Maria Lúcia Amaral demite-se atrapalhando ainda mais. Nunca ninguém conseguiu fazer tanto dano": uma reação à saída da "ministra mais sem noção"
Há 18 min
06:31
Poderemos precisar de mais meios para controlar caudais, avisa especialista
Há 19 min
03:08
"Estou aqui há 28 anos e nunca nos aconteceu nada disto"
Há 19 min
03:01
Há prédios de Lisboa em risco de ruir por causa do mau tempo: situação já tinha sido reportada mas foi ignorada
Há 19 min
05:19
Em Ponte da Barca há casas em risco e 23 pessoas já foram realojadas
Há 52 min
05:14
Este mau tempo destrutivo "é um alerta" sobre como vamos passar a marcar férias no inverno
Há 1h e 18min
Mais Videos
Mais Vistos
01:37
Que zonas do país vão ser mais afetadas pelo rio atmosférico?
Ontem às 15:58
02:39
opinião
Maniche
Penálti a favor do Sporting: "Se estas leis não mudarem, os jogadores podem jogar sem braços"
9 fev, 23:07
05:43
"A água vai começar a minar as estradas e a parte de baixo das habitações, provocando derrocadas"
Ontem às 08:57
01:03
O que é um rio atmosférico, o fenómeno que traz mais chuva a Portugal
Ontem às 08:41
03:40
"Nunca vi isto com tanta água": inundação no quartel dos bombeiros de Santa Comba Dão
Ontem às 12:02
00:54
"Este árbitro teve a coragem de marcar o primeiro penálti a que o Sporting teve direito no Estádio do Dragão"
9 fev, 23:42
01:04
Polígrafo: Epstein e Zelensky eram amigos e há uma foto de ambos abraçados?
9 fev, 21:30
04:35
O anticiclone dos Açores vai "empurrar" a chuva para fora de Portugal - mas só na "segunda quinzena" do mês
Ontem às 12:12
03:09
opinião
Luís Vilar
"Gostava de dar uma nota de pesar pelo súbito desaparecimento dos valores desportivos do lado do FC Porto"
9 fev, 23:11
18:09
opinião
Rui Santos
"Foi o clássico da vergonha, e a Liga e a FPF permanecem em silêncio. O costume"
Ontem às 21:44
06:43
"Tu, vergonha, és capaz das coisas mais inadmissíveis". A mensagem de Rui Santos após o Clássico entre FC Porto e Sporting
Há 2h e 19min
06:03
"Estamos a atingir limites e, como tal, não queremos perder ninguém": Proteção Civil explica retirada de 3.000 pessoas em Coimbra
Hoje às 00:04