TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Marcelo
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Ao vivo
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ÚLTIMAS
VÍDEOS
PRESIDENCIAIS
veja todos os resultados
comparador 1.ª volta / 2.ª volta
MAU TEMPO
reportagens
TRUMP
GUERRA
Ucrânia
CNN TRAVEL
CNN Breaking News - 15H - 11 de fevereiro de 2026
Ontem às 14:56
Com Pedro Bello Moraes.
Videos
03:27
Em Leiria pedem-se outros apoios: "Se as empresas já estão numa situação difícil, não podem endividar-se"
Há 22 min
04:56
Engenheiros avisaram para o risco nos diques: "A principal recomendação era a manutenção que não existia. Isto é quase trágico"
Há 23 min
02:33
"Nunca tive tanta água aqui à volta": nos últimos dias, esta casa já esteve três vezes inundada
Há 23 min
00:55
"Tem de ser dito sem rodeios. Pelo menos, semanas". Governo e a reabertura da A1
Há 26 min
01:28
Deslizamento de terras em plena A5: principal ligação entre Lisboa e Cascais está assim
Há 27 min
03:31
"É normal ter medo e ansiedade depois de uma catástrofe natural"
Há 27 min
Mais Videos
Mais Vistos
06:17
As imagens do colapso de dique no rio Mondego perto de Coimbra
Ontem às 19:08
06:43
"Tu, vergonha, és capaz das coisas mais inadmissíveis". A mensagem de Rui Santos após o Clássico entre FC Porto e Sporting
Ontem às 09:23
00:28
Derrocada condiciona trânsito na A5 no sentido Lisboa-Cascais
Ontem às 17:31
02:41
Ruiu: as imagens de drone que permitem perceber o que aconteceu na A1 em Coimbra
Há 2h e 20min
04:49
"Rutura da A1 surpreende-me muito. Custa-me a compreender como a principal autoestrada do país apresenta uma rutura deste tipo"
Hoje às 00:09
02:09
Grande massa de terra embate em prédio na Costa de Caparica, população retirada
Ontem às 10:20
04:29
Derrocada no centro de Coimbra: mercado municipal fechado
Ontem às 11:51
01:57
"Rio Mondego corre a uma velocidade estonteante": o que se sabe depois de dique colapsar em Coimbra
Ontem às 19:20
02:41
Esta pedra mostra como a água se pode tornar um grande problema em Montemor-o-Velho
Ontem às 08:55
07:01
Arrume o guarda-chuva, tire a fatiota do armário: "Espera-se um Carnaval mais soalheiro"
Ontem às 12:16
03:20
Este é o Rodrigo, 9 anos, emocionou o país com um telefonema para o 112: falámos com ele, que agora tem uma medalha
Ontem às 14:08
06:15
"O pior já passou em termos de precipitação mais intensa" - e sábado traz boas notícias
Ontem às 09:45