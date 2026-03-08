TV
CNN Breaking News 10H54 - 8 de março de 2026
Há 3h e 25min
Com Andreia Palmeirim
03:06
Se Montenegro fizer da Presidência "um serviço de registo e notariado, como fez com Marcelo, a coisa não vai correr bem" com Seguro
Há 1h e 21min
01:43
opinião
João Marcelino
"Podemos esperar de Seguro um Presidente que estará a meio caminho entre o institucionalismo puro de Cavaco e o tom popular de Marcelo"
Há 1h e 29min
01:52
opinião
Tiago André Lopes
"Há duas razões" para que o Irão ainda não tenha revelado ao mundo o nome do novo líder supremo
Há 1h e 38min
02:16
"Tivemos uma noite extremamente intensa em Riade. Sentimos aproximadamente sete ataques ao longo da madrugada"
Há 1h e 41min
02:00
opinião
José Carmo
"Está tudo a desmoronar no Irão. Já não há uma capacidade de coordenar ataques"
Há 1h e 54min
03:37
"Há muitas vozes que se opõem à escolha do filho de Ali Khamenei para o cargo de líder supremo do Irão": eis as razões
Há 2h e 12min
38:33
À beira da morte fez um pedido à mulher e depois aconteceu um milagre. Recorde uma das últimas entrevistas de Morais Sarmento
Ontem às 19:25
01:07
Polígrafo. O porta-aviões USS Abraham Lincoln foi destruído pelo Irão?
5 mar, 22:25
01:37
Lobo Antunes pediu que se cantasse o hino do Benfica no seu funeral - a vontade foi cumprida
Ontem às 17:38
00:12
Mesmo junto aos aviões: o momento de uma explosão num dos aeroportos mais movimentados do mundo
Ontem às 16:27
15:16
opinião
Agostinho Costa
"Este conflito está a ganhar uma dimensão diferente"
Ontem às 23:16
00:43
O momento do salvamento dos marinheiros iranianos que foram atingidos por um torpedo disparado por um submarino
6 mar, 08:38
05:15
Irão avisa a Europa: "Se continuarem em silêncio, mais tarde ou mais cedo todos os países europeus vão pagar um preço"
5 mar, 15:42
00:42
Nuno Morais Sarmento encontrado morto em casa. Tinha 65 anos
Ontem às 10:20
01:14
"Está a cair uma espécie de chuva cheia de petróleo": assim está Teerão horas após os ataques a refinarias
Hoje às 09:25
14:37
opinião
Agostinho Costa
"Ataques feitos pelo Irão têm sido cirúrgicos. E isso deve-se à muita informação que estão a receber dos russos e dos chineses"
6 mar, 13:36
00:31
Como os EUA abateram um navio que transportava vários drones do Irão
6 mar, 08:39
15:21
Rangel é "o único ser no planeta" que viu as aeronaves americanas nas Lajes e "pensou que seria para um passeio no Médio Oriente"
5 mar, 22:25