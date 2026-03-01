CNN Breaking News - 1 de março de 2026

Hoje às 02:36

Com Vasco Castro Pereira.

03:15

Ruas dividem-se entre celebração, luto e violência depois do anúncio da morte de Ali Khamenei

Há 1h e 21min
02:20

EUA e Israel bombardeiam Teerão após morte de Khamenei: Irão promete resposta sem precedentes

Há 1h e 35min
05:34
opinião
Jorge Saramago

Estes são os "dois erros iranianos" que levaram o país "ao ponto em que está hoje"

Há 1h e 50min
01:09

César Peixoto: «O Gil Vicente merece mais respeito pelo que tem feito»

Há 1h e 55min
01:50

César Peixoto: «Benfica? Temos de ser mentalmente fortes»

Há 1h e 56min
03:09
opinião
José Carmo

"A capacidade israelita de, inclusive, tirar fotos ao corpo de Ali Khamenei é uma coisa fabulosa"

Há 3h e 3min
00:56

As primeiras imagens dos danos num hotel de luxo no Dubai após retaliação do Irão

Ontem às 16:57
04:36

Há carros que vão ter “uma reprovação do tipo 2 ou tipo 3, grave ou muito grave”, na próxima inspeção

27 fev, 13:06
01:14

Arranha-céus em chamas: o grande incêndio num edifício de apartamentos após retaliação do Irão

Ontem às 19:41
04:10
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa diz que Trump foi avisado pela CIA de que a capacidade norte-americana para "alimentar" ataque ao Irão "não era brilhante"

Ontem às 12:37
06:11
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa: "Passou a ser uma guerra global. É a mesma coisa que matar o Papa"

Ontem às 20:33
00:37

Caças e navios: EUA mostram como atacaram o Irão

Ontem às 22:33
05:53

Família portuguesa no Dubai "em pânico" com ataques. "Sentimos o chão a tremer"

Ontem às 23:13
00:19

A toda a velocidade: o momento em que um míssil do Irão atinge uma base dos EUA

Ontem às 16:36
04:50

Qual o valor máximo que podemos pagar com dinheiro? Saiba aqui

25 fev, 09:11
02:48

Caiu um míssil onde este treinador de futebol português vive. "Resta-nos esperar que Deus nos proteja"

Ontem às 10:23
02:09

As imagens do ataque do Irão à base dos EUA no Bahrein

Ontem às 10:48
01:57

Aumente o áudio ou use phones: Marcelo começou subitamente a cantar o hino "a cappella"

27 fev, 16:04