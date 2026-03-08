CNN Breaking News 09H54 - 8 de março de 2026

Hoje às 09:54

Com Andreia Palmeirim

Videos

03:06

Se Montenegro fizer da Presidência "um serviço de registo e notariado, como fez com Marcelo, a coisa não vai correr bem" com Seguro

Há 1h e 9min
01:43
opinião
João Marcelino

"Podemos esperar de Seguro um Presidente que estará a meio caminho entre o institucionalismo puro de Cavaco e o tom popular de Marcelo"

Há 1h e 17min
01:52
opinião
Tiago André Lopes

"Há duas razões" para que o Irão ainda não tenha revelado ao mundo o nome do novo líder supremo

Há 1h e 26min
02:16

"Tivemos uma noite extremamente intensa em Riade. Sentimos aproximadamente sete ataques ao longo da madrugada"

Há 1h e 29min
02:00
opinião
José Carmo

"Está tudo a desmoronar no Irão. Já não há uma capacidade de coordenar ataques"

Há 1h e 42min
03:37

"Há muitas vozes que se opõem à escolha do filho de Ali Khamenei para o cargo de líder supremo do Irão": eis as razões

Há 2h e 0min
Mais Videos

Mais Vistos

38:33

À beira da morte fez um pedido à mulher e depois aconteceu um milagre. Recorde uma das últimas entrevistas de Morais Sarmento

Ontem às 19:25
01:07

Polígrafo. O porta-aviões USS Abraham Lincoln foi destruído pelo Irão?

5 mar, 22:25
01:37

Lobo Antunes pediu que se cantasse o hino do Benfica no seu funeral - a vontade foi cumprida

Ontem às 17:38
00:12

Mesmo junto aos aviões: o momento de uma explosão num dos aeroportos mais movimentados do mundo

Ontem às 16:27
15:16
opinião
Agostinho Costa

"Este conflito está a ganhar uma dimensão diferente"

Ontem às 23:16
00:43

O momento do salvamento dos marinheiros iranianos que foram atingidos por um torpedo disparado por um submarino

6 mar, 08:38
05:15

Irão avisa a Europa: "Se continuarem em silêncio, mais tarde ou mais cedo todos os países europeus vão pagar um preço"

5 mar, 15:42
00:42

Nuno Morais Sarmento encontrado morto em casa. Tinha 65 anos

Ontem às 10:20
01:14

"Está a cair uma espécie de chuva cheia de petróleo": assim está Teerão horas após os ataques a refinarias

Hoje às 09:25
14:37
opinião
Agostinho Costa

"Ataques feitos pelo Irão têm sido cirúrgicos. E isso deve-se à muita informação que estão a receber dos russos e dos chineses"

6 mar, 13:36
00:31

Como os EUA abateram um navio que transportava vários drones do Irão

6 mar, 08:39
15:21

Rangel é "o único ser no planeta" que viu as aeronaves americanas nas Lajes e "pensou que seria para um passeio no Médio Oriente"

5 mar, 22:25