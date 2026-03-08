Benfica
18:00
0 - 0
FC Porto

CNN Breaking News 05H58 - 8 de março de 2026

Hoje às 05:58

Com José Gabriel Quaresma

01:02

Petardos e cânticos: o momento da chegada do Benfica ao Estádio da Luz

Há 8 min
01:58

Corrida às bombas: iranianos formam filas debaixo de "chuva de petróleo"

Há 9 min
01:55

FC Porto chega ao Estádio da Luz para o clássico com o Benfica

Há 10 min
06:30

Tensão entre adeptos do FC Porto e autoridades. INEM foi chamado à caixa de segurança dos Super Dragões

Há 14 min
06:42

"Neste momento, temos uma liderança iraniana que pode estar divida e com tensões internas que desconhecemos"

Há 52 min
05:38
opinião
José Tomaz Castello Branco

"O primeiro propósito do Irão é forçar os Estados do Golfo a fazerem pressão sobre os EUA e Israel" - mas as perspetivas "não são boas"

Há 1h e 25min
38:33

À beira da morte fez um pedido à mulher e depois aconteceu um milagre. Recorde uma das últimas entrevistas de Morais Sarmento

Ontem às 19:25
01:37

Lobo Antunes pediu que se cantasse o hino do Benfica no seu funeral - a vontade foi cumprida

Ontem às 17:38
00:12

Mesmo junto aos aviões: o momento de uma explosão num dos aeroportos mais movimentados do mundo

Ontem às 16:27
01:07

Polígrafo. O porta-aviões USS Abraham Lincoln foi destruído pelo Irão?

5 mar, 22:25
15:16
opinião
Agostinho Costa

"Este conflito está a ganhar uma dimensão diferente"

Ontem às 23:16
01:14

"Está a cair uma espécie de chuva cheia de petróleo": assim está Teerão horas após os ataques a refinarias

Hoje às 09:25
00:43

O momento do salvamento dos marinheiros iranianos que foram atingidos por um torpedo disparado por um submarino

6 mar, 08:38
00:42

Nuno Morais Sarmento encontrado morto em casa. Tinha 65 anos

Ontem às 10:20
05:15

Irão avisa a Europa: "Se continuarem em silêncio, mais tarde ou mais cedo todos os países europeus vão pagar um preço"

5 mar, 15:42
00:31

Como os EUA abateram um navio que transportava vários drones do Irão

6 mar, 08:39
14:37
opinião
Agostinho Costa

"Ataques feitos pelo Irão têm sido cirúrgicos. E isso deve-se à muita informação que estão a receber dos russos e dos chineses"

6 mar, 13:36
15:21

Rangel é "o único ser no planeta" que viu as aeronaves americanas nas Lajes e "pensou que seria para um passeio no Médio Oriente"

5 mar, 22:25