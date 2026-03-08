TV
Benfica
18:00
0
-
0
FC Porto
CNN Breaking News 05H58 - 8 de março de 2026
Hoje às 05:58
Com José Gabriel Quaresma
Videos
01:02
Petardos e cânticos: o momento da chegada do Benfica ao Estádio da Luz
Há 8 min
01:58
Corrida às bombas: iranianos formam filas debaixo de "chuva de petróleo"
Há 9 min
01:55
FC Porto chega ao Estádio da Luz para o clássico com o Benfica
Há 10 min
06:30
Tensão entre adeptos do FC Porto e autoridades. INEM foi chamado à caixa de segurança dos Super Dragões
Há 14 min
06:42
"Neste momento, temos uma liderança iraniana que pode estar divida e com tensões internas que desconhecemos"
Há 52 min
05:38
opinião
José Tomaz Castello Branco
"O primeiro propósito do Irão é forçar os Estados do Golfo a fazerem pressão sobre os EUA e Israel" - mas as perspetivas "não são boas"
Há 1h e 25min
Mais Videos
Mais Vistos
38:33
À beira da morte fez um pedido à mulher e depois aconteceu um milagre. Recorde uma das últimas entrevistas de Morais Sarmento
Ontem às 19:25
01:37
Lobo Antunes pediu que se cantasse o hino do Benfica no seu funeral - a vontade foi cumprida
Ontem às 17:38
00:12
Mesmo junto aos aviões: o momento de uma explosão num dos aeroportos mais movimentados do mundo
Ontem às 16:27
01:07
Polígrafo. O porta-aviões USS Abraham Lincoln foi destruído pelo Irão?
5 mar, 22:25
15:16
opinião
Agostinho Costa
"Este conflito está a ganhar uma dimensão diferente"
Ontem às 23:16
01:14
"Está a cair uma espécie de chuva cheia de petróleo": assim está Teerão horas após os ataques a refinarias
Hoje às 09:25
00:43
O momento do salvamento dos marinheiros iranianos que foram atingidos por um torpedo disparado por um submarino
6 mar, 08:38
00:42
Nuno Morais Sarmento encontrado morto em casa. Tinha 65 anos
Ontem às 10:20
05:15
Irão avisa a Europa: "Se continuarem em silêncio, mais tarde ou mais cedo todos os países europeus vão pagar um preço"
5 mar, 15:42
00:31
Como os EUA abateram um navio que transportava vários drones do Irão
6 mar, 08:39
14:37
opinião
Agostinho Costa
"Ataques feitos pelo Irão têm sido cirúrgicos. E isso deve-se à muita informação que estão a receber dos russos e dos chineses"
6 mar, 13:36
15:21
Rangel é "o único ser no planeta" que viu as aeronaves americanas nas Lajes e "pensou que seria para um passeio no Médio Oriente"
5 mar, 22:25