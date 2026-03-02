CNN Breaking News - 02H40 - 2 de março de 2026

Hoje às 02:41

Com Vasco Castro Pereira.

04:56

Ataque israelita contra Beirute durou cerca de meia hora: "Foi pesado e muito cirúrgico"

Há 3 min
05:49

Os sinais desta doença "passam despercebidos" e são estes os sintomas a que tem de estar atento

Há 24 min
10:31

Reestabelecer negociações "não é o objetivo de Israel". Telavive "quer eliminar o risco existencial do regime iraniano"

Há 25 min
22:04

CNN Portugal Summit | Portugal Tour. Veja aqui os melhores momentos

Há 25 min
05:04

"Infelizmente começámos o dia com bastantes explosões no céu": há portugueses que querem sair do Catar

Há 30 min
05:18
opinião
Pedro Santos Guerreiro

"A entrevista de Passos é uma entrevista de poder de oposição. E diz que o rei Montenegro vai nu"

Há 30 min
00:11

O momento em que Israel destrói caças iranianos que se preparavam para descolar

Ontem às 16:30
01:12

O momento em que um caça cai nos céus do Kuwait e o piloto ativa o paraquedas

Hoje às 07:52
00:46

Túneis de drones: as imagens ameaçadoras que o Irão acaba de divulgar

Hoje às 07:45
01:14

Arranha-céus em chamas: o grande incêndio num edifício de apartamentos após retaliação do Irão

28 fev, 19:41
04:10
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa diz que Trump foi avisado pela CIA de que a capacidade norte-americana para "alimentar" ataque ao Irão "não era brilhante"

28 fev, 12:37
09:12

Agostinho Costa diz que Irão vai procurar explorar esta vulnerabilidade dos EUA

Ontem às 20:46
03:09
opinião
José Carmo

"A capacidade israelita de, inclusive, tirar fotos ao corpo de Ali Khamenei é uma coisa fabulosa"

Ontem às 11:40
04:36

Há carros que vão ter “uma reprovação do tipo 2 ou tipo 3, grave ou muito grave”, na próxima inspeção

27 fev, 13:06
00:20

Buraco no arranha-céus: ficaram assim prédios residenciais depois da retaliação do Irão

Ontem às 16:33
00:56

As primeiras imagens dos danos num hotel de luxo no Dubai após retaliação do Irão

28 fev, 16:57
00:21

O momento em que um drone atinge um hotel de luxo no Dubai

Ontem às 20:21
04:50

Qual o valor máximo que podemos pagar com dinheiro? Saiba aqui

25 fev, 09:11