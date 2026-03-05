TV
CNN Arena - 5 de março de 2026
Ontem às 16:54
Com Rita Rodrigues.
Videos
06:21
"Numa situação de guerra é difícil mobilizar meios e colocá-los no terreno" para ajudar os cidadãos retidos
Há 6 min
04:15
"Terá de haver uma repercussão nos clientes": empresas de distribuição já antecipam aumentos de preços após grande subida nos combustíveis
Há 7 min
04:25
"Há uma perspetiva realista de, nos próximos meses, virmos a sentir um aumento no cabaz de produtos que mais utilizamos"
Há 39 min
03:46
"Tem havido cancelamento de reservas com destino aos países que estão na zona de conflito, mas não só"
Há 39 min
02:22
"A única solução que nos foi proposta pela embaixada foi um autocarro de oito horas até Riade e sem voo marcado. Recusámos"
Há 40 min
07:13
"O regime no Irão até pode cair, mas não dá para antever o dia seguinte"
Há 40 min
Mais Videos
Mais Vistos
01:07
Polígrafo. O porta-aviões USS Abraham Lincoln foi destruído pelo Irão?
Ontem às 22:25
00:17
F-35 contra Yak-130: as imagens do combate aéreo que terminou com um caça abatido
Ontem às 11:55
02:21
Ricardo Sá Pinto: «Já previa que isto acontecesse»
4 mar, 13:08
00:41
Irão mostra imagens do disparo de um dos seus melhores mísseis
Ontem às 15:12
00:41
"É a primeira vez no mundo que um caça tripulado é abatido por uma aeronave F-35"
4 mar, 12:07
06:28
Vem aí uma "corrida" às bombas de combustível em todo o país e já há recomendações sobre o que fazer
Ontem às 11:18
28:21
"Não tenho computador. Também não tenho telemóvel nem carro": entrevista a Lobo Antunes
Ontem às 11:00
06:50
opinião
Agostinho Costa
"Se houver um colapso no Irão, a Turquia vai entrar no país da mesma forma que fez na Síria e no Iraque"
4 mar, 20:28
02:11
Estas são as armas que o Irão ainda poderá usar na guerra com os EUA e Israel
4 mar, 21:17
00:31
Como os EUA abateram um navio que transportava vários drones do Irão
Há 2h e 25min
04:10
opinião
Agostinho Costa
Agostinho Costa diz que Trump foi avisado pela CIA de que a capacidade norte-americana para "alimentar" ataque ao Irão "não era brilhante"
28 fev, 12:37
00:55
Caças no ar, alvos em terra: as imagens dos combates dos EUA no Irão
Ontem às 15:44