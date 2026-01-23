TV
Prisão preventiva para cinco dos 37 detidos do grupo 1143
CNN Arena - 23 de janeiro de 2026
Ontem às 16:54
Com Rita Rodrigues.
01:15
Prisão preventiva para cinco dos 37 detidos do grupo 1143
Há 48 min
03:59
"O que está a ser negociado nos Emirados é o novo mapa da Ucrânia, as suas novas fronteiras"
Há 1h e 15min
03:25
"Estes ataques demonstram apenas uma coisa: Putin não tem interesse em pôr fim a este conflito"
Há 1h e 18min
04:25
Turistas não se deixam travar pela neve e treinam aikido ao ar livre no Gerês
Há 1h e 41min
01:03:18
CNN Sábado - 9H54 - 24 de janeiro de 2026
Há 2h e 7min
05:33
A tiroide "é como o acelerador de um carro" e quando tem problemas o diagnóstico pode ser difícil. Esteja atento a estes sinais
Há 2h e 20min
03:30
"O dia mais difícil é sábado". Está mau tempo, mas vai ficar pior
Ontem às 11:00
03:23
Manto branco: neve como há muito não se via em Portugal
Ontem às 11:51
01:48
Granizo em Lisboa: o mau tempo chegou em força
Ontem às 11:50
02:59
A neve cai com uma força "extraordinária" na Serra da Estrela (e até há máquinas autónomas de limpeza em ação)
Ontem às 12:37
01:35
As imagens (perto de Portugal) que mostram a resposta de França a Zelensky
Ontem às 15:18
03:00
"É o equivalente a um prédio de dez andares": ondas na Nazaré podem atingir os 30 metros
Ontem às 11:00
03:50
Imagens exclusivas: os dois minutos decisivos e de alto risco durante a captura de Nicolás Maduro
Ontem às 23:38
02:15
Agostinho Costa
"Zelensky chegou [a Davos] e tratou mal toda a gente"
22 jan, 23:00
01:55
Há limpa-neves na estrada. Neve em força em Portugal
Ontem às 10:26
02:48
Depressão Ingrid traz neve à Serra de Monchique
Há 3h e 22min
07:31
Agostinho Costa
Quem não cumpriu com o cessar-fogo energético "foi a Ucrânia em março de 2024, quando Zelensky disse arrogantemente que ia pôr Moscovo às escuras"
Ontem às 23:47
15:45
Agostinho Costa
"Mark Rutte não parece europeu": Agostinho Costa diz que "subserviência" do líder da NATO a Trump "roça o escandaloso"
22 jan, 14:44