CNN Arena - 16 de fevereiro de 2026

Ontem às 16:54

Com Rita Rodrigues.

03:25

Preço dos ovos pode subir. A culpa é do mau tempo

Há 40 min
02:20

Seis dias depois, está assim o buraco na A1

Há 41 min
05:47

"Milhares de pessoas sem aquecimento e energia elétrica" durante temperaturas negativas após nova onda de ataques russos

Há 43 min
09:27
opinião
Agostinho Costa

"Temos uma oportunidade para acabar a guerra"

Há 44 min
02:13

Rubio suavizou o discurso, mas europeus perceberam que "ainda era bastante radical"

Há 44 min
05:07

Cessar-fogo na Ucrânia. "Esta reunião vai ser mais política do que estratégica ou militar devido à composição da delegação russa"

Há 45 min
05:13

“Anular aquele golo ao Famalicão não faz sentido”: Rui Santos explica porquê

Ontem às 21:41
08:36
opinião
José Correia Guedes

"Há três hipóteses": o caso do avião da TAP que "violou altitude de segurança"

Ontem às 21:15
06:29

A viatura anfíbia dos Fuzileiros que evita o isolamento de Ereira

Ontem às 10:49
04:44
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa questiona Kaja Kallas: "Se não é uma superpotência, porque é que a UE não entra pela Rússia adentro?"

15 fev, 21:49
04:16

"Não aparecer o carro, já por si, é um pouco estranho". GNR alargou o perímetro das buscas e usa drones para encontrar casal desaparecido em Montemor-o-Velho

15 fev, 13:40
02:47

Castelo de Torres Vedras em risco de ruir

Ontem às 13:01
07:58
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa: "Há uma narrativa da parte russa que pode indicar uma mudança na estratégia"

Ontem às 19:34
07:16

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28
08:13
opinião
Tiago André Lopes

“Kaja Kallas tem traumas pessoais com a Rússia, mas isso não se resolve em diplomacia. Resolve-se a fazer psicanálise"

Ontem às 09:08
09:07

Por que motivo o Canadá decidiu inspirar-se numa missão de um submarino da Marinha portuguesa

Ontem às 19:36
07:22

Depois das tempestades, o sol: a partir de quinta-feira "todo o território nacional terá temperaturas verdadeiramente primaveris"

15 fev, 10:58