CNN Arena - 10 de março de 2026

Ontem às 16:55

Com Rita Rodrigues.

Videos

00:40

Ministro da Educação lembra que diretores têm "responsabilidade no controlo de atividades" dentro das escolas

Há 22 min
18:56
opinião
Rafael Martins

"Vários países, incluindo um da NATO, estão a ser ameaçados" pelo Irão. "Não excluo a possibilidade de que estes mesmos países comecem a reagir"

Há 40 min
02:05

Governo retoma negociações com os parceiros sociais para "esgotar todas as possibilidades de aproximação" na reforma laboral

Há 40 min
01:45

Este restaurante servia comida estragada e os trabalhadores ficavam em quartos improvisados

Há 1h e 15min
02:28

Varandas em almoço na Câmara de Bodo: «Boa tarde…»

Há 1h e 35min
01:02:50

CNN Meio Dia - 13H40 - 11 de março de 2026

Há 1h e 37min
10:42
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa considera que Macron deve parar com os "adjetivos criativos"

Ontem às 23:15
38:33

À beira da morte fez um pedido à mulher e depois aconteceu um milagre. Recorde uma das últimas entrevistas de Morais Sarmento

7 mar, 19:25
07:17

"Entre 70 a 100 euros por adulto e 30 euros por criança": guarde este dinheiro em "notas pequenas e moedas" em casa

Hoje às 08:47
01:15

"Uma cena absolutamente apocalíptica": a CNN no meio da explosão que faz chover petróleo em Teerão

8 mar, 20:36
00:34

Projétil preto a aproximar-se: as imagens de ataques dos EUA a navios do Irão

Hoje às 08:47
07:48

"Burlões aproveitam condutores a fazer marcha-atrás para simular acidentes": PSP alerta para crime que aumentou "78%"

Ontem às 09:53
07:10

"50% das pessoas não sabem que a têm". Esta doença é a "principal causa de cegueira irreversível" do mundo e manifesta-se de "forma silenciosa"

Ontem às 09:52
14:35
opinião
Agostinho Costa

"Esta é talvez a primeira guerra que está a ser conduzida em função dos mercados", com o "epicentro" no Estreito de Ormuz

Há 2h e 58min
06:35

Trump acaba de sofrer a sua "primeira grande derrota histórica"

21 fev, 13:10
04:07

"Os Estados Unidos estão a agir como uma potência hegemónica perdedora"

Ontem às 18:14
02:47

Fomos apanhados no meio de um ataque de Israel ao Líbano: as imagens, as explosões

Ontem às 16:57
10:22
opinião
Francisco Pereira Coutinho

"Mísseis antiaéreos estão todos a ser gastos na guerra no Médio Oriente", o que está a "criar um problema à Ucrânia"

Ontem às 09:10