CNN Ano Novo - 31 de dezembro de 2025

31 dez 2025, 21:58

Com Nuno de Sousa Moreira. 

02:41

Incêndio em garagem: 100 pessoas retiradas, 32 carros e cinco motas destruídos

Há 25 min
14:26

“A Venezuela vai tornar-se um problema securitário”

Há 26 min
06:54

Qual a dimensão do petróleo venezuelano com que Trump está a "hipnotizar" os americanos?

Há 26 min
06:29
opinião
Comandante Paulo Santos

"Há doentes que são atendidos no hospital e regressam a casa na mesma ambulância, impossibilitando que esse meio de socorro esteja disponível”

Há 28 min
05:42

O que muda na triagem do INEM? Antigo presidente do Instituto explica

Há 31 min
02:51

Arco do Triunfo bloqueado por tratores: agricultores em protesto contra o acordo da UE com o Mercosul

Há 32 min
14:53
opinião
Agostinho Costa

"A geografia protege-nos" da Rússia: Agostinho Costa acredita que Portugal "tem sorte", mas deixa um aviso

6 jan, 15:55
01:57

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:48
02:27

Helicópteros, cordas e militares: foi assim que os EUA capturaram um petroleiro da Venezuela

Ontem às 16:16
03:01

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo

6 jan, 20:12
05:29
opinião
Jorge Silva Carvalho

"Para quem monitoriza o Telegram e os blogues, o desânimo russo é total: a fantochada de Kupiansk, a perda da Venezuela, o que está a acontecer no Irão"

6 jan, 19:39
07:25

Desencadeia-se pelo frio, torna as mãos "completamente lívidas" e "pode levar à amputação dos dedos": o que é o fenómeno de Raynaud

6 jan, 09:50
15:36
opinião
Agostinho Costa

"Putin perguntou a Trump: 'Como é que os ucranianos sabiam onde estava?'". Agostinho Costa alerta: "Isto é mais que uma residência"

30 dez 2025, 15:16
06:46
opinião
Tiago André Lopes

"A mudança de regime no Irão podia resultar num erro enorme como o que aconteceu no Iraque"

Ontem às 12:26
01:39

Os preços das casas vão finalmente descer?

5 jan, 17:50
01:03

O momento em que a terra tremeu no Japão

6 jan, 09:29
08:24
opinião
Rui Calafate

"Se é para alguém desistir, que seja já: no domingo há voto antecipado": Rui Calafate faz um apelo enquanto examina a campanha presidencial (e a tracking poll CNN)

Ontem às 23:02
02:32

"A minha família já perdeu a esperança de que eu regresse vivo": soldados ucranianos no Donbass desesperam com situação "mais difícil" no terreno

Ontem às 23:14