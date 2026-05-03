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CNN 360º - 3 de maio de 2026

Ontem às 21:58

Com Francisco David Ferreira.

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Amanpour - 4 de maio de 2026

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José Pacheco Pereira

"O 25 de Abril não é neutro. Parafernália da manifestação deu para perceber que aquilo foi contra o Governo e contra a direita"

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CNN Meia Noite - 3 de maio de 2026

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