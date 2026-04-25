Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM
TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Seguro
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Live Events
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ÚLTIMAS
VÍDEOS
GUERRA
Irão
Ucrânia
PODCAST
Fúria Épica
TRUMP
NEWSLETTER
CNN TRAVEL
CNN 360º - 25 de abril de 2026
Ontem às 21:58
Com Cláudio Carvalho.
Videos
06:58
opinião
Marco Serronha
"Da zona pública à zona mais segura, atirador teve alguma facilidade de acesso"
Há 7 min
07:16
"Os quatro elementos que chamam a atenção" no ataque contra Trump
Há 1h e 37min
02:59
Especialista em segurança explica as "cinco camadas de segurança que Donald Trump tinha neste hotel"
Há 1h e 51min
03:53
opinião
João Ferreira Dias
"Isto abre o flanco das teorias da conspiração"
Há 1h e 56min
02:28
opinião
Ana Miguel dos Santos
"Para eventos como este, nos EUA, são muito mais rigorosos do que num país europeus"
Há 2h e 9min
08:21
opinião
Daniela Melo
"Os americanos têm um nível de aceitação de que estas situações são normais nos EUA"
Há 2h e 15min
Mais Videos
Mais Vistos
00:57
Pedro Delgado Alves vira as costas à mesa após discurso de Aguiar-Branco
Ontem às 12:00
02:09
Tiroteio nos EUA: O momento em que Donald Trump é retirado da sala
Hoje às 08:03
03:25
"No lugar do presidente Trump eu estaria preocupado": a entrevista do ex-secretário de Estado dos EUA à CNN
Ontem às 22:54
00:45
Quem é o atirador do jantar de Correspondentes da Casa Branca?
Hoje às 08:01
13:37
opinião
Agostinho Costa
“A iniciativa foi do Irão, Trump só reagiu”: nova falha negocial mostra que EUA estão “completamente perdidos no deserto”
Ontem às 23:05
17:43
Discurso de António José Seguro na íntegra
Ontem às 12:23
14:27
O discurso de José Pedro Aguiar-Branco na íntegra
Ontem às 13:01
01:10
Luís Filipe Vieira cai à saída do Campus de Justiça
23 abr, 15:37
10:37
opinião
Agostinho Costa
Trump está a usar as negociações para "manter as expectativas e consumar uma surpresa nas próximas horas"
24 abr, 22:51
02:11
"Toda a faixa foi tomada em 15 minutos, sem quaisquer perdas". É assim que a Ucrânia está a combater a superioridade numérica russa
24 abr, 17:27
15:27
Sousa Tavares: "Vamos assistir a uma crise económica que não tem comparação com nada do que vimos antes"
23 abr, 22:07
00:39
"Foi atingido, mas usava um colete à prova de bala muito bom"
Hoje às 08:08