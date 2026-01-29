CNN 30 minutos - 29 de janeiro de 2026

Hoje às 01:58

Com Vasco Castro Pereira.

O que está em causa quando se decreta o estado de calamidade?

Há 2h e 8min
opinião
Mário Crespo

Mário Crespo aplaude Carney e deixa reflexão: "A China tem mais preocupações do que estar a hostilizar gente como Donald Trump"

Hoje às 00:47
Loucura na Luz: Trubin voa, solta a festa e apura o Benfica na Champions

Hoje às 00:13
«Atingir a próxima fase da Champions é um sonho, esta equipa merece»

Ontem às 23:51
Suárez: «Trabalho para viver o melhor momento da minha carreira»

Ontem às 23:50
"Ouvi António José Seguro dizer uma coisa que nunca pensei ouvir da parte dele"

27 jan, 23:49
"Os bombeiros e a Proteção Civil não têm mãos a medir": queda de árvores e estradas cortadas nas Caldas da Rainha após noite de "muito pânico"

Ontem às 08:28
"Leiria foi arrasada": tempestade destruiu infraestruturas, rede elétrica e telecomunicações

Ontem às 13:22
"É um milagre": este é o golo de Trubin narrado por João Ricardo Pateiro

Ontem às 22:55
Quem ganhou o grande debate entre António José Seguro e André Ventura? Veja as notas dos comentadores da CNN Portugal

27 jan, 22:23
Rajadas acima dos 120 km/hora marcaram a madrugada em Portugal Continental

Ontem às 07:12
Previsão de ondas até 15 metros não afasta pessoas da praia de Carcavelos

Ontem às 08:24
Depressão Kristin deixa rasto de destruição no recinto da U. Leiria

Ontem às 11:37
Trabalhador morre durante distribuição do pão depois de atingido por árvore em Vila Franca de Xira

Ontem às 08:28
Um soldado sozinho no meio da neve: Rússia divulga imagens dos mais recentes ataques

26 jan, 11:52
"Nunca vi uma coisa assim": roda gigante na Figueira da Foz caiu durante tempestade

Ontem às 09:46
opinião
Rui Calafate

"Não concordo com as pessoas que deram a vitória a António José Seguro": Rui Calafate faz o Exame ao debate

27 jan, 23:26