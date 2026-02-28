CNN 30 minutos - 28 de fevereiro de 2026

04:10
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa diz que Trump foi avisado pela CIA de que a capacidade norte-americana para "alimentar" ataque ao Irão "não era brilhante"

Há 15 min
02:13
opinião
Jorge Botelho Moniz

Chapéu que Trump usou para anunciar ataque ao Irão "não podia ser um sinal mais claro" das suas ambições

Há 19 min
03:49

Emmanuel Macron garante que "todas as medidas estão a ser tomadas" para garantir a segurança dos franceses no Médio Oriente

Há 31 min
03:16

Líderes europeus reagem com "enorme preocupação" às imagens que chegam do Irão

Há 37 min
00:17

CNN Internacional interrompe emissão após ordem de retirada em Abu Dhabi

Há 42 min
04:20
opinião
Francisco Pereira Coutinho

EUA estão a "regressar ao século XIX" e não há "qualquer justificação à luz do direito internacional" para isso

Há 52 min
