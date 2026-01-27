TV
CNN 30 minutos - 27 de janeiro de 2026
Hoje às 01:58
Com Vasco Castro Pereira.
Videos
34:42
CNN 30 minutos - 27 de janeiro de 2026
Hoje às 01:58
03:29
opinião
Arnaut Moreira
"A Rússia quer estar em negociações permanentes porque tem receio que os EUA imponham mais sanções"
Ontem às 23:52
03:11
opinião
Jorge Botelho Moniz
O "homem forte" das negociações "não está preocupado com a qualidade de vida dos ucranianos"
Ontem às 23:51
03:49
opinião
Manuel Serrano
"Kaja Kallas foi demasiado belicosa para o que a situação na Ucrânia exigia"
Ontem às 23:51
01:56:26
CNN Meia Noite - 26 de janeiro de 2026
Ontem às 23:50
05:29
"Desengane-se quem ache que as polícias nos Estados Unidos têm muita formação"
Ontem às 23:26
Mais Videos
Mais Vistos
00:52
Imagens mostram o navio russo Moskva a arder
18 abr 2022, 10:43
00:22
Um soldado sozinho no meio da neve: Rússia divulga imagens dos mais recentes ataques
Ontem às 11:52
03:29
Cheias em Águeda: "Não é inédito, é normal e consideramos que seja benéfico"
Ontem às 12:56
03:18
"Provavelmente amanhã os EUA vão concluir os preparativos para uma possível ação contra o Irão"
25 jan, 08:32
06:01
Agostinho Costa: "Falta muito pouco, nos próximos seis meses está resolvido. O Donbass está perdido"
25 jan, 22:13
07:00
opinião
José Pacheco Pereira
A "caça ao tacho" como arma política: Pacheco Pereira desmonta a retórica do Chega
25 jan, 23:32
15:36
opinião
Agostinho Costa
"Putin perguntou a Trump: 'Como é que os ucranianos sabiam onde estava?'". Agostinho Costa alerta: "Isto é mais que uma residência"
30 dez 2025, 15:16
05:33
A tiroide "é como o acelerador de um carro" e quando tem problemas o diagnóstico pode ser difícil. Esteja atento a estes sinais
24 jan, 09:41
04:15
Estratégia de Defesa Nacional americana "humilha a Rússia"
25 jan, 22:30
02:49
Polígrafo: André Ventura aparece ao lado da advogada de arguidos do grupo neonazi 1143?
Ontem às 21:01
01:35
Vídeo e fotografias indiciam que Pretti tinha apenas um telemóvel na mão e que não estaria armado
25 jan, 09:09
01:08
E você, fazia isto? Os segundos finais da brutal subida de Alex Honnold ao Taipei 101
Ontem às 12:08