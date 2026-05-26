Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM
TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Seguro
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Live Events
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
CNN ALERTA
Tribunal de Setúbal decide regresso a França das crianças abandonadas em Alcácer do Sal
ÚLTIMAS
VÍDEOS
GUERRA
Irão
Ucrânia
CRIANÇAS ABANDONADAS
PODCAST
Fúria Épica
TRUMP
NEWSLETTER
CNN TRAVEL
CNN 30 minutos - 26 de maio de 2026
Hoje às 02:00
Com Sara de Melo Rocha.
Videos
23:49
"Não podemos levar dois anos a comprar um equipamento de diagnóstico com IA. Daqui a dois anos, está obsoleto", diz Gonçalo Matias
Há 6 min
02:31
Irão lança nova ameaça contra Israel após iniciativa diplomática de Trump
Há 18 min
05:35
O seu filho faz chichi na cama? Saiba quando deve preocupar-se
Há 1h e 18min
05:18
Bad Bunny é "muito mais do que música": o fenómeno latino que desafia desigualdades e conquista o mundo
Há 1h e 19min
02:56
Foi visto a entrar na água e a PSP encontrou roupa e telemóvel: decorrem buscas por estudante no Mondego
Há 1h e 20min
06:03
opinião
Jorge Mendes
"Este ano pode realmente ser um grande barril de pólvora": comandante alerta para risco extremo de incêndios
Há 1h e 20min
Mais Videos
Mais Vistos
00:14
O momento em que a Rússia atinge solo ucraniano com um míssil balístico
Ontem às 09:37
12:11
opinião
Agostinho Costa
Fim da guerra "tira o sono" a Netanyahu, porque "a única forma que tem de se assumir como poder regional é com os EUA a vergar o Irão"
24 mai, 22:46
07:15
"Frederico Varandas precipitou-se com Rui Borges e de Rui Borges… Jorge Mendes trata (quando for necessário)"
Ontem às 21:40
02:54
Tensão entre os jogadores do Sporting no regresso da tribuna
24 mai, 20:50
09:10
opinião
Marco Serronha
"A Rússia está a mostrar-se incapaz de travar os ataques ucranianos de longo alcance", alerta tenente-general
Ontem às 16:07
09:41
"Rui Costa sabe de tudo o que se está a passar com Mourinho e há, para já, um pacto de não agressão entre todas as partes"
Ontem às 21:45
08:30
opinião
Paulo Portas
Donald Trump "julgou que o Irão era a Venezuela e ninguém lhe explicou que já foi a Pérsia"
24 mai, 22:21
04:14
opinião
Paulo Portas
Paulo Portas: "Putin já devia ter percebido que não quebra a resistência dos ucranianos"
24 mai, 22:28
40:27
O Princípio da Incerteza - 24 de maio de 2026
24 mai, 23:05
16:29
opinião
Marco Serronha
Ataque maciço russo a Kiev pode ter sido "um teste para perceber o sistema de guiamento das ogivas nucleares"
24 mai, 15:50
29:11
opinião
Paulo Portas
Trump "julgou que o Irão era a Venezuela e ninguém lhe explicou que já foi a Pérsia": "Global", com Paulo Portas, na íntegra
24 mai, 23:19
Número de diplomados / Empregabilidade
22 mai, 14:32