CNN 30 minutos - 24 de janeiro de 2026

01:15

Prisão preventiva para cinco dos 37 detidos do grupo 1143

Há 1h e 16min
03:59

"O que está a ser negociado nos Emirados é o novo mapa da Ucrânia, as suas novas fronteiras"

Há 1h e 43min
03:25

"Estes ataques demonstram apenas uma coisa: Putin não tem interesse em pôr fim a este conflito"

Há 1h e 46min
04:25

Turistas não se deixam travar pela neve e treinam aikido ao ar livre no Gerês

Há 2h e 9min
01:03:18

CNN Sábado - 9H54 - 24 de janeiro de 2026

Há 2h e 35min
05:33

A tiroide "é como o acelerador de um carro" e quando tem problemas o diagnóstico pode ser difícil. Esteja atento a estes sinais

Há 2h e 48min
03:30

"O dia mais difícil é sábado". Está mau tempo, mas vai ficar pior

Ontem às 11:00
03:23

Manto branco: neve como há muito não se via em Portugal

Ontem às 11:51
02:59

A neve cai com uma força "extraordinária" na Serra da Estrela (e até há máquinas autónomas de limpeza em ação)

Ontem às 12:37
01:48

Granizo em Lisboa: o mau tempo chegou em força

Ontem às 11:50
01:35

As imagens (perto de Portugal) que mostram a resposta de França a Zelensky

Ontem às 15:18
03:00

"É o equivalente a um prédio de dez andares": ondas na Nazaré podem atingir os 30 metros

Ontem às 11:00
03:50

Imagens exclusivas: os dois minutos decisivos e de alto risco durante a captura de Nicolás Maduro

Ontem às 23:38
02:48

Depressão Ingrid traz neve à Serra de Monchique

Há 3h e 50min
02:15
opinião
Agostinho Costa

"Zelensky chegou [a Davos] e tratou mal toda a gente"

22 jan, 23:00
01:55

Há limpa-neves na estrada. Neve em força em Portugal

Ontem às 10:26
07:31
opinião
Agostinho Costa

Quem não cumpriu com o cessar-fogo energético "foi a Ucrânia em março de 2024, quando Zelensky disse arrogantemente que ia pôr Moscovo às escuras"

Ontem às 23:47
15:45
opinião
Agostinho Costa

"Mark Rutte não parece europeu": Agostinho Costa diz que "subserviência" do líder da NATO a Trump "roça o escandaloso"

22 jan, 14:44