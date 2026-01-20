CNN 30 minutos - 20 de janeiro de 2026

Hoje às 01:58

Com Vasco Castro Pereira.

Videos

08:21

“Temos de olhar com muita cautela para o que se está a passar nos EUA”

Há 9 min
02:22
opinião
Arnaut Moreira

Anúncio das tarifas de Trump "é importante para colocar pressão sobre as negociações de Davos"

Há 10 min
03:03
opinião
Jorge Botelho Moniz

A Europa "tem de parar de fugir e marcar uma linha vermelha" - só aí Donald Trump "irá parar"

Há 10 min
03:16
opinião
Manuel Serrano

Europeus estão a tentar negociar com uns EUA "que não querem negociar nada"

Há 11 min
35:19

CNN 30 minutos - 20 de janeiro de 2026

Hoje às 01:58
01:58:24

CNN Meia Noite - 19 de janeiro de 2026

Ontem às 23:50
Mais Videos

Mais Vistos

03:58

"Não considero André Ventura um democrata. É uma ameaça à nossa democracia"

18 jan, 23:28
00:12

Casuals do FC Porto atacam café com adeptos do Vitória

Ontem às 00:03
01:30

As imagens da colisão entre dois comboios em Espanha

Ontem às 12:33
05:07

"Não passa pela cabeça que um democrata e um homem decente não vote em António José Seguro"

Ontem às 16:04
03:57

Mário Amorim Lopes partilha uma história que antes confidenciou em privado (e que envolve Sócrates e Ventura)

Ontem às 23:36
08:30
opinião
Agostinho Costa

A Dinamarca levou "uma facada pelas costas". Agora "está baralhada" e vai fazer "uma ridicularia"

16 jan, 23:01
02:40

"Resultado de Seguro também é o resultado da sorte. A extrema-esquerda praticamente não existe e a direita estava sobrepovoada de candidatos"

18 jan, 20:47
01:59

"Todos os especialistas ferroviários estão surpreendidos: é um acidente muito difícil de explicar"

Ontem às 15:23
01:51

Manuel João Vieira celebra "vitoriosa derrota" mas mostra-se preocupado com o futuro do país

Ontem às 09:25
03:10
opinião
Rui Calafate

Rui Calafate antecipa aquele que poderá ser o "maior resultado de sempre" do Chega

Ontem às 20:13
08:56
opinião
Tiago André Lopes

"Esta ideia de não querermos ter vizinhança com a Rússia é um delírio político"

17 jan, 08:48
01:42

Há um distrito que acerta sempre no vencedor das eleições presidenciais

18 jan, 09:13