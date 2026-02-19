TV
CNN 30 minutos - 19 de fevereiro de 2026
Hoje às 01:58
Com Bruno Borges.
Videos
33:11
CNN 30 minutos - 19 de fevereiro de 2026
Hoje às 01:58
16:02
opinião
Mário Crespo
"Hoje em dia, a diplomacia de Trump não se consegue definir. É confusa"
Hoje às 00:14
03:02
opinião
Helena Matos
Venezuela e Irão têm "um facto em comum": "Os vizinhos dificilmente levantarão mais do que um dedo para defender o regime dos aiatolas"
Hoje às 00:01
03:39
"O regime iraniano pode estar a cambalear mas não quer dizer que esteja morto. Enquanto tiver acesso aos aparelhos repressivos, o regime poderá continuar"
Hoje às 00:01
03:22
opinião
José Alberto Azeredo Lopes
Se o Irão aceitar limitar a sua capacidade e o alcance dos seus mísseis balísticos, "morre como potência"
Hoje às 00:01
03:05
opinião
Miguel Baumgartner
Irão: "Não me parece que isto seja só retórica política e não me parece que isto seja uma Venezuela 2.0"
Hoje às 00:01
Mais Videos
Mais Vistos
02:41
Remoção de duas paredes mestras na origem de desabamento de prédio em Lisboa
Ontem às 11:37
03:03
Carro do casal desaparecido em Montemor-o-Velho filmado em direção a arrozal que estava alagado
17 fev, 22:58
04:56
Imagens de drone mostram local onde foi encontrado carro do casal desaparecido em Montemor-o-Velho
Ontem às 11:13
04:51
Populares deram alerta para carro desaparecido: "Vi uma coisa verde e pareceu-me a parte de cima"
Ontem às 09:53
03:09
Carro e corpos do casal de idosos desaparecido retirados da água
Ontem às 15:37
08:36
opinião
José Correia Guedes
"Há três hipóteses": o caso do avião da TAP que "violou altitude de segurança"
16 fev, 21:15
05:34
Este "avô que assa frangos deliciosos" em Lisboa é um fenómeno em app chinesa com 300 milhões de utilizadores — e agora vêm ter à porta dele
17 fev, 21:00
02:40
Afetado pelo mau tempo, antigo empresário da Marinha Grande dorme na carrinha onde vende melão
Ontem às 14:49
07:16
"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"
27 jan, 17:28
12:39
opinião
Agostinho Costa
"Os russos produzem sete milhões de granadas de artilharia por ano. Todo o Ocidente alargado produz um milhão e 700 mil": Agostinho Costa
17 fev, 23:06
02:38
"Preocupa-me que o território português esteja a ser utilizado para manobras que vão no sentido de concretizar a estratégia de Trump"
Ontem às 20:08
15:24
opinião
Rogério Alves
"Neste momento, Prestianni tem dois problemas": Rogério Alves
Ontem às 23:58