CNN 30 minutos - 13 de março de 2026
Hoje às 01:58
Com Carlota Celeiro.
01:29
Este foi o golo do mês na Liga... e que GOLAÇO!
Há 9 min
03:04
Zelensky recebido por Macron no dia em que a França lamenta a morte do seu primeiro soldado no Médio Oriente
Há 19 min
05:44
Redução do ISP pode "mitigar a subida dos preços junto do consumidor mas não anulá-la"
Há 33 min
04:00
Mojtaba Khamenei "vai seguir os passos do pai e talvez ainda vá ser pior"
Há 34 min
06:56
"Não serão precisos muitos anos para que o regime teocrático possa mesmo cair"
Há 34 min
04:59
"Nestes tempos conturbados, não temos assistido em Sines a um problema de abastecimento"
Há 35 min
08:49
opinião
Rafael Martins
"O Irão está a convidar os EUA para uma armadilha"
Ontem às 15:49
01:20
As imagens brutais de um petroleiro em chamas após ataque no Golfo Pérsico
Ontem às 10:02
38:33
À beira da morte fez um pedido à mulher e depois aconteceu um milagre. Recorde uma das últimas entrevistas de Morais Sarmento
7 mar, 19:25
07:17
"Entre 70 a 100 euros por adulto e 30 euros por criança": guarde este dinheiro em "notas pequenas e moedas" em casa
11 mar, 08:47
27:03
opinião
Miguel Sousa Tavares
"Os americanos sempre respeitaram mais quem levanta a voz do que aqueles que amocham": o comentário de Miguel Sousa Tavares na íntegra
Hoje às 00:07
11:17
opinião
Agostinho Costa
Agostinho Costa considera que "Macron é especialista em jogar com as esperanças dos outros"
11 mar, 23:13
06:35
Trump acaba de sofrer a sua "primeira grande derrota histórica"
21 fev, 13:10
00:44
Buraco no prédio: ficou assim um edifício após ser atingido por um drone no Dubai
Ontem às 10:00
04:34
opinião
Tiago André Lopes
"É evidente que Trump está à procura de uma forma de saltar fora do conflito"
Ontem às 12:31
01:45
Este restaurante servia comida estragada e os trabalhadores ficavam em quartos improvisados
11 mar, 14:02
04:22
"Não sabemos se Mojtaba Khamenei está em coma ou apenas ferido numa mão"
Ontem às 19:12
01:40
Cerca de 10% dos portugueses podem sofrer desta "doença silenciosa" cujos sintomas só aparecem "numa fase muito avançada"
Ontem às 09:39