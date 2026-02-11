CNN 30 minutos - 11 de fevereiro de 2026

Hoje às 01:58

Com Carlota Celeiro.

04:12

Como é viver na Ereira, a freguesia que virou ilha no Mondego?

Há 28 min
06:15

"O pior já passou em termos de precipitação mais intensa". E sábado traz boas notícias

Há 28 min
06:16

"Levámos com uma avalanche de terra". Este homem teve de se separar da filha para ela não ficar num centro de alojamento temporário

Há 31 min
02:57

Este café inundou seis vezes em 15 dias

Há 34 min
06:46

"É um rio que, em termos humanos, não é controlável". Esta aldeia de Coimbra já foi evacuada

Há 50 min
06:43

"Tu, vergonha, és capaz das coisas mais inadmissíveis". A mensagem de Rui Santos após o Clássico entre FC Porto e Sporting

Há 50 min
01:37

Que zonas do país vão ser mais afetadas pelo rio atmosférico?

Ontem às 15:58
02:39
opinião
Maniche

Penálti a favor do Sporting: "Se estas leis não mudarem, os jogadores podem jogar sem braços"

9 fev, 23:07
05:43

"A água vai começar a minar as estradas e a parte de baixo das habitações, provocando derrocadas"

Ontem às 08:57
01:03

O que é um rio atmosférico, o fenómeno que traz mais chuva a Portugal

Ontem às 08:41
03:40

"Nunca vi isto com tanta água": inundação no quartel dos bombeiros de Santa Comba Dão

Ontem às 12:02
00:54

"Este árbitro teve a coragem de marcar o primeiro penálti a que o Sporting teve direito no Estádio do Dragão"

9 fev, 23:42
03:09
opinião
Luís Vilar

"Gostava de dar uma nota de pesar pelo súbito desaparecimento dos valores desportivos do lado do FC Porto"

9 fev, 23:11
01:04

Polígrafo: Epstein e Zelensky eram amigos e há uma foto de ambos abraçados?

9 fev, 21:30
04:35

O anticiclone dos Açores vai "empurrar" a chuva para fora de Portugal - mas só na "segunda quinzena" do mês

Ontem às 12:12
18:09
opinião
Rui Santos

"Foi o clássico da vergonha, e a Liga e a FPF permanecem em silêncio. O costume"

Ontem às 21:44
07:16

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28
04:00
opinião
Mafalda Anjos

"Declaração de Cotrim de Figueiredo sobre Ventura é muito grave"

12 jan, 22:16