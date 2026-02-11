TV
CNN 30 minutos - 11 de fevereiro de 2026
Hoje às 01:58
Com Carlota Celeiro.
Videos
04:12
Como é viver na Ereira, a freguesia que virou ilha no Mondego?
Há 28 min
06:15
"O pior já passou em termos de precipitação mais intensa". E sábado traz boas notícias
Há 28 min
06:16
"Levámos com uma avalanche de terra". Este homem teve de se separar da filha para ela não ficar num centro de alojamento temporário
Há 31 min
02:57
Este café inundou seis vezes em 15 dias
Há 34 min
06:46
"É um rio que, em termos humanos, não é controlável". Esta aldeia de Coimbra já foi evacuada
Há 50 min
06:43
"Tu, vergonha, és capaz das coisas mais inadmissíveis". A mensagem de Rui Santos após o Clássico entre FC Porto e Sporting
Há 50 min
Mais Videos
Mais Vistos
01:37
Que zonas do país vão ser mais afetadas pelo rio atmosférico?
Ontem às 15:58
02:39
opinião
Maniche
Penálti a favor do Sporting: "Se estas leis não mudarem, os jogadores podem jogar sem braços"
9 fev, 23:07
05:43
"A água vai começar a minar as estradas e a parte de baixo das habitações, provocando derrocadas"
Ontem às 08:57
01:03
O que é um rio atmosférico, o fenómeno que traz mais chuva a Portugal
Ontem às 08:41
03:40
"Nunca vi isto com tanta água": inundação no quartel dos bombeiros de Santa Comba Dão
Ontem às 12:02
00:54
"Este árbitro teve a coragem de marcar o primeiro penálti a que o Sporting teve direito no Estádio do Dragão"
9 fev, 23:42
03:09
opinião
Luís Vilar
"Gostava de dar uma nota de pesar pelo súbito desaparecimento dos valores desportivos do lado do FC Porto"
9 fev, 23:11
01:04
Polígrafo: Epstein e Zelensky eram amigos e há uma foto de ambos abraçados?
9 fev, 21:30
04:35
O anticiclone dos Açores vai "empurrar" a chuva para fora de Portugal - mas só na "segunda quinzena" do mês
Ontem às 12:12
18:09
opinião
Rui Santos
"Foi o clássico da vergonha, e a Liga e a FPF permanecem em silêncio. O costume"
Ontem às 21:44
07:16
"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"
27 jan, 17:28
04:00
opinião
Mafalda Anjos
"Declaração de Cotrim de Figueiredo sobre Ventura é muito grave"
12 jan, 22:16