TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Seguro
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Live Events
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ÚLTIMAS
VÍDEOS
GUERRA
Irão
Ucrânia
MAU TEMPO
PODCAST
Fúria Épica
TRUMP
NEWSLETTER
CNN TRAVEL
CNN 20 horas - 9 de março de 2026
Ontem às 20:00
Com Ana Sofia Cardoso.
Videos
05:08
"Nesta altura, tudo o que seja subida de preços, que não os combustíveis, não se justifica"
Há 2 min
05:05
opinião
José Carmo
"É expectável que em, poucos dias, haja uma operação americana para mostrar que o Estreito de Ormuz é seguro"
Há 22 min
03:48
"Nos últimos dias sentimos o acalmar da situação no Kuwait. Mas no início do conflito, fomos muito afetados por explosões"
Há 22 min
04:43
"Colocação de mísseis Patriot em Malatya pode significar um nível mais avançado de participação da Turquia" no conflito contra o Irão
Há 1h e 7min
07:42
"Esta guerra não tem prazo para terminar, mas estamos a ter muito sucesso nos nossos ataques", revela porta-voz das IDF
Há 1h e 7min
07:48
"Burlões aproveitam condutores a fazer marcha-atrás para simular acidentes": PSP alerta para crime que aumentou "78%"
Há 1h e 30min
Mais Videos
Mais Vistos
01:07
Polígrafo. O porta-aviões USS Abraham Lincoln foi destruído pelo Irão?
5 mar, 22:25
01:15
"Uma cena absolutamente apocalíptica": a CNN no meio da explosão que faz chover petróleo em Teerão
8 mar, 20:36
38:33
À beira da morte fez um pedido à mulher e depois aconteceu um milagre. Recorde uma das últimas entrevistas de Morais Sarmento
7 mar, 19:25
04:35
opinião
Agostinho Costa
"Vemos o correspondente da CNN Internacional a passear-se livremente em Teerão, mas não vemos um congénere em Israel"
8 mar, 19:34
02:24
De mãos dadas com a família, António José Seguro entra no Palácio de Belém pela primeira vez como Presidente
Ontem às 13:56
02:56
"Estou a fazer horas": Marcelo decidiu ir ao supermercado antes de seguir para a tomada de posse de Seguro
Ontem às 11:01
15:16
opinião
Agostinho Costa
"Este conflito está a ganhar uma dimensão diferente"
7 mar, 23:16
02:11
opinião
Pedro Santos Guerreiro
"Se alguém visse o que aconteceu hoje sem som, não iria errar muito sobre o estilo do Presidente que sai e do Presidente que entra"
Ontem às 17:17
00:24
As imagens dos destroços que caíram em território da NATO após novo disparo de míssil do Irão
Ontem às 13:52
00:45
Imagens mostram possível míssil dos EUA a cair perto de escola em Minab
Ontem às 08:40
03:37
“João Pinheiro está longe da sua melhor forma e Alberto Costa fez tudo para ser expulso”
8 mar, 22:47
04:02
opinião
Miguel Pinheiro
"António José Seguro está a meter-se num buraco e não foi por falta de aviso"
Ontem às 12:45