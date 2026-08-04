CNN 20 horas - 4 de agosto de 2026

Ontem às 20:00

Com Diana Bouça Nova.

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Noite de terror em Kiev: as imagens dos ataques russos que provocaram pelo menos 17 mortos e dezenas de feridos

Há 3h e 6min
13:16

"Quem é o Livre para dizer que quer Marrocos fora da organização do Mundial? Cinco, seis deputados?"

Hoje às 00:17
01:50:18

CNN Meia Noite - 4 de agosto de 2026

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Ceuta: "Vimos uma ação muito rápida da parte do governo espanhol de controlar os danos"

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"O Norte de África sempre foi uma zona de trânsito, O problema não são os seus cidadãos originários, serão os da África Subsaariana"

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Ontem às 22:52
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"É profundamente patética a tentativa de Donald Trump entrar numa negociação da qual não faz parte"

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