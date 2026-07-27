TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Seguro
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Mundial 2026
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Live Events
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ÚLTIMAS
VÍDEOS
POLÉMICAS
Exames Nacionais
Luís Neves
GUERRA
Irão
Ucrânia
CNN TRAVEL
CNN 20 horas - 27 de julho de 2026
Ontem às 20:00
Com Diana Bouça Nova.
Videos
06:30
opinião
José Carmo
"Trump subestimou a vontade de combater do Irão. Muitas vezes as guerras decidem-se pela vontade"
Há 1h e 56min
05:10
Noite sem dormir na Guarda: incêndio lavra com duas frentes
Há 1h e 58min
08:32
Como estão os portugueses a viver os incêndios de Bordéus
Há 2h e 1min
04:52
opinião
Sónia Sénica
"Houve um erro de leitura política da parte dos EUA na abordagem ao Médio Oriente"
Há 2h e 4min
00:49
Franceses retirados de casa elogiam resposta das autoridades aos incêndios
Há 2h e 26min
01:37
Não são nuvens. É o fumo dos incêndios de Madrid
Há 2h e 28min
Mais Videos
Mais Vistos
04:05
opinião
Agostinho Costa
"Como é que a maior potência do mundo, ao fim de 13 dias de uma campanha desnecessária, chega à conclusão que não tem mísseis?"
26 jul, 21:20
12:54
opinião
Carlos Branco
"Desde dezembro de 2023 que a Ucrânia não tem ganhos líquidos"
26 jul, 23:03
02:49
opinião
Manuel Serrano
Netanyahu vai tentar "convencer Donald Trump a não acabar com esta guerra"
Hoje às 00:01
05:11
Tratado como local de crime. Incêndio em Lisboa causa pelo menos cinco feridos
Ontem às 09:15
07:33
opinião
Tiago André Lopes
“É um mau princípio” para a Ucrânia. Trump, Zelensky e Netanyahu na Casa Branca
Ontem às 09:05
09:08
"Donald Trump foi avisado pelo chefes militares americanos que já não tinham stocks suficientes para proteger as bases americanas no Golfo"
26 jul, 21:27
13:27
Chamas muito perto de habitações na Guarda
Ontem às 17:22
05:42
opinião
Miguel Baumgartner
"Há uma coisa bizarra de ver" na guerra do Médio Oriente: este analista explica
Ontem às 11:58
10:57
Este é o AR-6, o novo drone da empresa portuguesa Tekever
26 jul, 15:07
05:16
opinião
José Pacheco Pereira
"Aquilo de que Luís Neves é acusado é muito fácil de responder. É como o caso da Spinumviva"
Ontem às 00:04
08:00
opinião
Jorge Silva Carvalho
“Putin teria alguma vantagem em aceitar” um cessar-fogo aéreo
Ontem às 11:19
04:09
Antiga diretora-adjunta da Polícia Judiciária soube do atrelado pela televisão
Ontem às 23:53