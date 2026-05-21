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"Claramente, há aqui uma coligação entre dois adultos para prejudicar outro adulto": Abandono de irmãos franceses tem uma "maldade intencional"

Há 16 min

Manuel Ataíde Coutinho, presidente do Instituto de Apoio à Criança, pede que se "tratem as coisas pelos nomes", sublinhando a "perversidade brutal e os contornos sádicos" do caso de abandono das duas crianças francesas em Alcácer do Sal. Para o especialista, "só uma personalidade antissocial é capaz de fazer isto" e, sendo esse o caso, as pessoas "são responsáveis pelos seus atos e têm de responder criminalmente por isso".

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