"Claramente, há aqui uma coligação entre dois adultos para prejudicar outro adulto": Abandono de irmãos franceses tem uma "maldade intencional"

Há 16 min

Manuel Ataíde Coutinho, presidente do Instituto de Apoio à Criança, pede que se "tratem as coisas pelos nomes", sublinhando a "perversidade brutal e os contornos sádicos" do caso de abandono das duas crianças francesas em Alcácer do Sal. Para o especialista, "só uma personalidade antissocial é capaz de fazer isto" e, sendo esse o caso, as pessoas "são responsáveis pelos seus atos e têm de responder criminalmente por isso".