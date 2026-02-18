China intensificou produção de submarinos nucleares e esta é a explicação

Há 24 min

A análise do tenente-general Rafael Martins, especialista militar da CNN Portugal. A começar pela maior produção chinesa de submarinos nucleares “a um ritmo absolutamente extraordinário, que vai igualar os EUA até ao final da década”.

“Desconhecemos a dimensão do problema, mas é um problema [para os EUA]”, admite.

Neste espaço, a propósito da tensão entre os EUA e o Irão, o tenente-general nota que “há indicadores claros que os EUA se preparam para uma ação militar”, mesmo não a desejando.

Sobre as duras negociações para a paz na Ucrânia, o tenente-general Rafael Martins traça os principais obstáculos impostos por Kiev e por Moscovo. “Aguardemos pelos novos desenvolvimentos. Junho é uma data muito importante, Trump está a colocar muita pressão”, remata.