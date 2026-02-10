Cheias no Baixo Mondego isolaram povoações em Montemor-o-Velho
António Oliveira e Silva
Ontem às 18:23

As cheias no Vale do Mondego chegaram ao Município de Montemor-o-Velho, com as águas a subir cerca de 15 centímetros por dia, de acordo com o presidente da Câmara. Um dos casos mais preocupantes era, esta semana, a povoação de Ereira, que permaneceu vários dias isolada. No rio Arunca, a força das águas partiu uma ponte. Em entrevista à CNN Portugal, um agricultor na localidade de Pereira contou que, para além de ter perdido colheitas por causa das chuvas, as cheias na região impediam-no de chegar aos terrenos. No Município de Soure, as águas ameaçavam as zonas ribeirinhas, onde uma família com crianças foi resgatada pelos operacionais no terreno. 

06:03

