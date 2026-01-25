"Cerco" ao Irão: Marco Serronha analisa a movimentação dos porta-aviões no Golfo
Marco Serronha
Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.
Há 3h e 6min

A tensão no Médio Oriente sobe de tom com a mais recente movimentação da marinha norte-americana. O Tenente-General Marco Serronha analisa a estratégia de Washington, que está a posicionar grupos de combate de porta-aviões de forma a "apertar o cerco" ao Irão.

