TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Seguro
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Live Events
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
AO MINUTO
2ª Edição Oeiras Education Forum 2026
ÚLTIMAS
VÍDEOS
GUERRA
Irão
Ucrânia
PODCAST
Fúria Épica
TRUMP
NEWSLETTER
CNN TRAVEL
Central CNN - 7 de abril de 2026
Ontem às 15:30
Com Rita Rodrigues.
Videos
08:14
"Declarações de Trump estão em completa contradição com a posição norte-americana desde o início da guerra"
Há 10 min
02:47
Isaltino Morais: "Temos um sistema educativo altamente dependente do Estado. Tem de ser dada mais autonomia às escolas"
Há 10 min
06:12
Isto é o que a ciência sabe sobre o que acontece quando morremos
Há 11 min
18:43
"A inteligência é adquirida ou aprendida? Os nossos estudantes dizem que é aprendida", explica ministra da Estónia
Há 11 min
20:46
“Quando um professor se reforma é mais difícil substituí-lo em Lisboa, em Setúbal e no Algarve”
Há 12 min
06:34
Se acontecesse um ataque terrorista, "rapidamente os EUA usariam isso como arma de arremesso contra o Irão"
Há 12 min
Mais Videos
Mais Vistos
05:54
Há "uma preocupação ainda maior do que a possibilidade de Trump ordenar um ataque nuclear"
Ontem às 17:59
00:28
O momento em que uma jornalista americana foi raptada no Iraque
Ontem às 17:58
04:42
A "bomba" que ninguém esperava: Mourinho "está a ser aconselhado" por Jorge Mendes a não continuar no Benfica
6 abr, 20:40
04:26
"Isto é uma guerra contra o povo iraniano, não é uma guerra só contra o regime"
6 abr, 23:51
02:20
Iranianos saem à rua para formar correntes humanas nos alvos de Trump
Ontem às 18:52
04:00
opinião
Tiago André Lopes
"Trump acha que os americanos são os árbitros do jogo internacional e que as regras não se aplicam a eles"
Ontem às 10:56
09:22
Este direto da CNN Portugal foi interrompido por mísseis de fragmentação
6 abr, 12:21
02:06
"Para toda a Humanidade": o momento em que a Artemis II chegou onde o Homem nunca tinha chegado
6 abr, 19:25
13:13
"Sr. Trump, lamento dizer-lhe mas a civilização iraniana irá sobreviver. Somos uma civilização milenária"
Ontem às 23:04
02:27
Trump "é certamante, neste momento, um dos maiores aliados de um regime horroroso"
Hoje às 00:27
03:18
opinião
Miguel Baumgartner
Cessar-fogo com o Irão "era a porta de saída que os EUA estavam à espera de encontrar" e "a escapatória que Trump precisava"
Hoje às 00:27
08:15
"A conferência de imprensa de Trump fez lembrar o João Pinto a correr à volta do estádio quando o FC Porto ganhou a Taça dos Campeões Europeus"
6 abr, 22:08