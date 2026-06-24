MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Central CNN - 24 de junho de 2026

Ontem às 16:55

Com Rita Rodrigues.

Videos

11:22

Salman Rushdie em entrevista à CNN Portugal: "Não tenciono parar de escrever"

Há 38 min
00:57

Imagens mostram momento de pânico no aeroporto de Maiquetía durante os sismos que afetaram a Venezuela

Há 1h e 34min
09:27
opinião
Jorge Mendes

Silêncio, cautela e precisão: os desafios de quem procura sobreviventes nos escombros

Há 1h e 39min
07:29

Dois sismos em apenas um minuto: "Não é muito normal, mas pode ocorrer"

Há 1h e 45min
02:50

Imagens impressionantes mostram equipas de resgate a tentar retirar vítimas de edifícios completamente destruídos

Há 2h e 17min
03:08

As primeiras imagens da destruição na Venezuela após grande sismo

Hoje às 00:30
Mais Videos

Mais Vistos

03:08

As primeiras imagens da destruição na Venezuela após grande sismo

Hoje às 00:30
34:11
opinião
Agostinho Costa

"Há neste momento uma batalha logística entre Rússia e Ucrânia, agora já estão no patamar da bomba de gasolina"

Ontem às 15:48
02:41

Após os golos contra o Uzbequistão, perguntaram a Ronaldo sobre Messi. A resposta: "Ó pá, quero lá saber"

23 jun, 20:33
03:35

Rússia compara Seleção portuguesa aos Vingadores, Agostinho Costa concorda: "É outra guerra mundial e o nosso Homem de Ferro é efetivamente um líder"

Ontem às 17:48
08:08
opinião
Manuel Serrano

"Zelensky sabe muito bem que tem um deadline para os intercetores: é o inverno"

Ontem às 10:30
02:17

"Vim a correr para aqui e quando cheguei vi esta tragédia": stand de caravanas destruído por incêndio em Leça da Palmeira

Ontem às 13:28
06:49
opinião
Tiago André Lopes

"É a primeira vez que o Senado trava Donald Trump"

Ontem às 12:19
02:50

Imagens impressionantes mostram equipas de resgate a tentar retirar vítimas de edifícios completamente destruídos

Há 2h e 17min
00:57

Imagens mostram momento de pânico no aeroporto de Maiquetía durante os sismos que afetaram a Venezuela

Há 1h e 34min
21:10
opinião
Mário Crespo

"Trump está a voltar a querer pôr o JCPOA em vigor praticamente nos mesmos termos"

23 jun, 23:12
04:20
opinião
Tiago André Lopes

“Mark Rutte é um milagre biológico: um ser humano que não precisa de coluna dorsal para estar de pé. Uma ameba falante”

Ontem às 23:39
00:47

"Foi uma semana difícil, a crítica foi muito forte, principalmente a mim": a primeira reação de Cristiano Ronaldo à goleada

23 jun, 20:26