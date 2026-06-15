MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Central CNN - 15 de junho de 2026

Ontem às 16:55

Com Rita Rodrigues.

Videos

01:49

«Se Maxi Araújo sair, o Sporting não tem ninguém e Mangas dificilmente estará à altura»

Há 10 min
02:50

Era um aluno sossegado, mas passava os intervalos a jogar à bola: a CNN foi a Rosário, a terra onde Messi deu os primeiros pontapés

Há 41 min
00:36

"Não é preciso destruir apartamentos sempre que se procura alguém": Trump critica os ataques de Israel no Líbano

Há 42 min
00:34

Trump sobre a Rússia: "Eles perdem tantos soldados. Desde a Segunda Guerra Mundial que não se via nada assim"

Há 44 min
00:58

"Não existem canais oficiais entre Moscovo e Kiev"

Há 44 min
01:21

Depois de um mês e meio internada, Bonnie Tyler acordou do coma

Há 1h e 0min
Mais Videos

Mais Vistos

01:50

Jovem morre após ser lançada de uma ponte sem corda numa atividade radical

Ontem às 15:41
00:57

Câmaras de videovigilância registam o momento da queda de helicóptero no Rio de Janeiro que causou a morte do cantor Oliver Tree

Ontem às 09:45
03:38
opinião
Agostinho Costa

"Na prática, o acordo reconhece a soberania do Irão no Estreito de Ormuz. Isto muda tudo"

Ontem às 19:33
00:51

As imagens após um ataque da Rússia a um local milenar no centro de Kiev

Ontem às 16:36
03:09
opinião
Manuel Serrano

"O Irão descobriu uma ferramenta que nunca pensou usar"

Ontem às 23:26
00:55

Bubista comete gafe e confunde Uruguai com... Argentina

Ontem às 11:30
01:59

"Isto é mais do que uma vitória". Festa em Lisboa após Cabo Verde travar Espanha no Mundial

Ontem às 19:12
04:46

"Não há noção: queriam que a Seleção fosse para a 'Pensão da Tia Anica?' Outra coisa é a preparação e o empenho e esses são inegociáveis"

Ontem às 21:50
03:15
opinião
Miguel Relvas

"PSU esteve retida no gabinete de Leitão Amaro ninguém sabe porquê": Miguel Relvas revela "aquilo que não é público"

Ontem às 20:35
02:04

"Os cobardes fugiram". Jovem violentamente espancado durante noite de Santos Populares

Ontem às 22:19
23:08
opinião
Mário Centeno

Portugal tem "o mais dinâmico dos mercados de trabalho na Europa". Centeno explica porque é benéfico mudar de emprego

Ontem às 23:48
07:51
opinião
Carlos Branco

Irão: "O presidente Trump deveria ter tido em conta os indivíduos do seu staff, que ele entretanto mandou embora, que percebiam destas coisas"

14 jun, 23:41