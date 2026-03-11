Central CNN - 11 de março de 2026

Ontem às 15:56

Com Rita Rodrigues.

06:49

Libertação de reservas de petróleo "é uma solução de curto prazo": "Se o conflito se prolongar durante meses, não resolve nada"

Há 14 min
03:30

"A energia nuclear é das fontes de eletricidade mais sustentáveis"

Há 14 min
02:46

Guerra na Ucrânia estende-se ao Médio Oriente: Moscovo ajuda o Irão com "estratégias de orientação", Kiev ajuda países do Golfo com tecnologia

Há 26 min
06:54

Israel retalia ataques do Hezbollah com bombardeamentos em Beirute: "Foram alguns dos ataques mais devastadores que tivemos, tudo tremia à nossa volta"

Há 32 min
07:40
opinião
João Rodrigues dos Santos

"Um problema que pode ser explosivo": subida da prestação da casa "será inevitável" e há quem vá "ultrapassar seguramente" a taxa de esforço

Há 33 min
02:09

Como as perturbações no Estreito de Ormuz podem criar "problemas graves na cadeia de abastecimento global"

Há 34 min
07:17

"Entre 70 a 100 euros por adulto e 30 euros por criança": guarde este dinheiro em "notas pequenas e moedas" em casa

Ontem às 08:47
14:35
opinião
Agostinho Costa

"Esta é talvez a primeira guerra que está a ser conduzida em função dos mercados", com o "epicentro" no Estreito de Ormuz

Ontem às 12:19
01:45

Este restaurante servia comida estragada e os trabalhadores ficavam em quartos improvisados

Ontem às 14:02
10:42
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa considera que Macron deve parar com os "adjetivos criativos"

10 mar, 23:15
11:17
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa considera que "Macron é especialista em jogar com as esperanças dos outros"

Ontem às 23:13
38:33

À beira da morte fez um pedido à mulher e depois aconteceu um milagre. Recorde uma das últimas entrevistas de Morais Sarmento

7 mar, 19:25
01:32

"Temos de ir. Vamos, vamos, vamos": repórter da CNN no Irão surpreendido com jatos a sobrevoar a cidade

Ontem às 13:07
01:45
opinião
Francisco Pereira Coutinho

"A estratégia do Irão não era assim tão suicida como pensávamos"

Ontem às 17:48
06:35

Trump acaba de sofrer a sua "primeira grande derrota histórica"

21 fev, 13:10
00:34

Projétil preto a aproximar-se: as imagens de ataques dos EUA a navios do Irão

Ontem às 08:47
01:20

As imagens brutais de um petroleiro em chamas após ataque no Golfo Pérsico

Há 42 min
01:51

Estes são os postos de abastecimento mais caros e mais baratos do país

Ontem às 22:37