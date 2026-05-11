Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM
TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Seguro
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Live Events
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ÚLTIMAS
VÍDEOS
GUERRA
Irão
Ucrânia
FC PORTO
PODCAST
Fúria Épica
TRUMP
NEWSLETTER
CNN TRAVEL
Central CNN - 11 de maio de 2026
Ontem às 15:56
Com Rita Rodrigues.
Videos
00:44
«Diverti-me muito com este grupo, fui para o treino sempre feliz»
Hoje às 00:24
01:18
«Rodrigo Zalazar estava com febre e amigdalite, quisemos prevenir»
Hoje às 00:07
01:08
Hugo Soares: "Entendemos desde o primeiro momento que não devíamos conspurcar no ambiente político e mediático aquilo que estava a ser negociado na Concertação Social"
Hoje às 00:06
01:34
"André Ventura e José Luís Carneiro inviabilizam as reformas que o país precisa. São os principais adversários do Governo"
Hoje às 00:06
53:06
A entrevista a Hugo Soares na íntegra
Hoje às 00:06
00:50
«Não critico a arbitragem, acho que foi um jogo lindo de se ver»
Hoje às 00:03
Mais Videos
Mais Vistos
07:04
opinião
Agostinho Costa
Putin impôs uma "impossibilidade" às conversas com a UE que mostra que a Rússia "não tem o mínimo interesse em negociar com a Europa"
Ontem às 11:26
28:54
“Donald Trump arrisca-se a que o Irão seja o Vietname dele”. Global com Paulo Portas na íntegra
10 mai, 22:31
06:06
Saiu do autocarro e removeu todo o equipamento de autoproteção: comportamento de passageiro do Hondius faz soar alarmes em Tenerife
Ontem às 17:05
07:06
"O urânio é o pretexto [para a guerra]. Na realidade é a liberdade de navegação, as bases americanas da região e a influência dos EUA"
10 mai, 22:11
09:55
opinião
Agostinho Costa
"O Irão fez um xeque-mate aos EUA" e Trump "vai regressar de Pequim desiludido"
Ontem às 22:23
05:04
opinião
Tiago André Lopes
"O programa nuclear neste momento é uma quimera. Estamos a tentar destruir ficção política"
Ontem às 11:29
06:01
"Um simples objeto metálico pode transformar-se numa bala". Como evitar acidentes numa ressonância magnética
10 mai, 11:38
06:34
Putin "voltou atrás com a sua palavra" e fez a "desfeita" a Trump ao dizer que "o vai afastar das negociações"
Ontem às 11:27
06:33
"O Irão, sem estar à espera, conseguiu perceber que tem uma arma atómica. Só que se chama Ormuz e não tem urânio"
10 mai, 19:51
01:01
Linha de fogo: as impressionantes imagens de um grande incêndio nos EUA
Ontem às 18:14
06:59
opinião
Rolando Santos
Rússia usou IA no Dia da Vitória: "A outra opção de Putin, cancelar o desfile, era mais humilhante"
10 mai, 19:46
04:56
Trump é um “psicopata e um narcisista impulsivo”, diz criminologista espanhol
10 mai, 20:58