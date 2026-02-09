"Centenas de pessoas foram retiradas das suas habitações e não temos ainda uma perspetiva de quando é que elas podem regressar"
Comandante Paulo Santos
Iniciou a sua atividade de Bombeiro voluntário como aspirante na Secção destacada dos Bombeiros Voluntários de Santarém em Alcanede, em Julho de 1987. Atualmente é Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Carcavelos e São Domingos de Rana, tendo vários louvores e condecorações.
Há 1h e 27min

O comandante Paulo Santos alerta para o agravamento do estado do tempo nos próximos dias, com previsão de chuva forte a partir desta terça-feira, o que aumenta os riscos de cheias e deslizamentos de terra.

06:13
opinião
Há 1h e 27min
00:58
opinião
Comandante Luís Martins

"Quem circula nas estradas tem de redobrar a atenção": autoridades alertam para risco de queda de árvores e deslizamentos de terra

Há 1h e 28min
02:46

"Se as pessoas continuam a expor-se aos perigos é porque alguma coisa não está a funcionar muito bem"

Há 1h e 28min
06:52
opinião
Jorge Mendes

"Se não estivéssemos na situação em que estamos, este rio atmosférico não seria nada de alarmante"

Há 3h e 40min
07:23
opinião
Gonçalo Ribeiro Telles

"Seguro quer devolver uma certa institucionalidade ao cargo" de Presidente da República

Há 3h e 41min
03:01
opinião
Sérgio Sousa Pinto

"Montenegro está em apuros. O desempenho do PSD nas presidenciais não pode deixar de ser da sua responsabilidade"

Ontem às 22:37
04:37

"Tenham cuidado. As pessoas estão a ser levadas para a linha da frente"

Ontem às 14:55
25:52

"A inteligência artificial pode ser um fenómeno transitório, mas está a criar ansiedade, sobretudos nos trabalhadores blue collar"

7 fev, 22:31
07:01
opinião
Diana Soller

"A Rússia aceitou algumas coisas que seriam impensáveis há dois ou três meses"

Ontem às 14:39
03:43

Solo abate em Fernão Ferro e provoca danos em duas viaturas

7 fev, 15:12
03:06
opinião
Pedro Adão e Silva

"Uma derrota de André Ventura será transformada numa dúvida sobre a forma como as eleições decorreram"

5 fev, 23:35
02:51
opinião
Miguel Sousa Tavares

"Montenegro não tem nada para dizer. O homem não se enxerga": Miguel Sousa Tavares

Ontem às 21:23
11:44

O discurso de André Ventura na íntegra após ser derrotado nas presidenciais

Ontem às 23:06
01:18
opinião
Miguel Sousa Tavares

"Vivo um momento de grande alívio. Os portugueses derrotaram a demagogia e o aproveitamento de catástrofes": Miguel Sousa Tavares

Ontem às 20:33
02:24

"Lasers" são a arma mais eficaz e económica para combater os "drones"

Ontem às 14:58
00:40

Seguro cumpriu o serviço militar obrigatório? Candidato responde

6 fev, 22:18
03:47

"Não foi possível tirar as pessoas preventivamente. Foi inesperado": 26 moradores retirados das habitações após derrocada na Costa de Caparica

7 fev, 14:51
05:18

"Para domingo é esperada uma melhoria temporária" do estado do tempo - mas há "más notícias" para a próxima semana

7 fev, 11:19