"Centenas de pessoas foram retiradas das suas habitações e não temos ainda uma perspetiva de quando é que elas podem regressar"

Iniciou a sua atividade de Bombeiro voluntário como aspirante na Secção destacada dos Bombeiros Voluntários de Santarém em Alcanede, em Julho de 1987. Atualmente é Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Carcavelos e São Domingos de Rana, tendo vários louvores e condecorações.

O comandante Paulo Santos alerta para o agravamento do estado do tempo nos próximos dias, com previsão de chuva forte a partir desta terça-feira, o que aumenta os riscos de cheias e deslizamentos de terra.