“Cautela” dos EUA no Irão tem justificação: “Intervenção norte-americana poderia ajudar o regime”

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

Hoje às 11:50

Tiago André Lopes analisa a demora dos EUA no que toca à intervenção prometida por Donald Trump caso o Irão começasse provocar vítimas mortais entre os manifestantes. O comentador da CNN Portugal explica como o avanço dos EUA poderia "ajudar o regime a sedimentar-se e a despertar um mecanismo defensivo".