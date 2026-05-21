Caso suspeito: norte-americano exposto ao ébola internado em Praga
Há 1h e 8min
Um cidadão norte-americano foi internado num hospital da Chéquia com suspeitas de infeção por ébola.
As autoridades checas garantiram que não há risco para o público depois de o país ter aceitado receber um dos seis contactos de alto risco de um cidadão norte-americano que testou positivo para o ébola.
O contacto, identificado apenas como um médico norte-americano, chegou a Praga na noite desta quarta-feira. Os restantes pacientes, incluindo o doente cujo caso de ébola já foi confirmado, serão tratados na Alemanha.