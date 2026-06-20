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Caso Odair Moniz: SOS Racismo diz que sentença foi "altamente vergonhosa", sindicato dos polícias considera "leviandade ferir de morte a decisão de três juizes"

Há 35 min

A pena suspensa aplicada ao agente da PSP que matou Odair Moniz voltou a pôr o caso no centro da discussão pública e levou a rua a responder ao tribunal. Na CNN Portugal, Mariana Carneiro, da SOS Racismo, e Bruno Pereira, presidente do Sindicato Nacional de Oficiais de Polícia, confrontaram duas leituras opostas do acórdão: de um lado, a denúncia de racismo estrutural e de impunidade na justiça; do outro, a defesa de que a atuação policial deve ser lida à luz da pressão operacional, da falta de meios e de uma decisão que o tribunal considerou legítima, embora com excesso de meios. O debate acontece no dia em que manifestações exigem justiça por Odair Moniz e contestam uma sentença que condenou o agente por homicídio, mas sem prisão efetiva

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