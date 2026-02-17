Caso Epstein "vem demonstrar a promiscuidade entre os negócios e a política"

Há 2h e 14min

Miguel Baumgartner, comentador da CNN Portugal, avalia como Donald Trump está a “encurralar” Kiev, numa altura em que decorrem novas negociações no sentido da paz. Uma das exigências russas, lembra, é que a língua russa seja ensinada em toda a Ucrânia, comprovando “posições maximalistas da Rússia”.

Antes da análise do Caso Epstein, o analista debruça-se sobre a tensão entre o Irão e os EUA, destacando a dimensão “dissuasora” do programa nuclear. Ainda assim, antecipa um acordo na questão nuclear nos próximos dias.