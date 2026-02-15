Caso Epstein: "No contexto da administração Trump, é possível que Howard Lutnick consiga sobreviver politicamente"

Há 2h e 20min

Daniela Mello afirma que as revelações associadas ao caso Jeffrey Epstein estão a gerar forte pressão pública nos EUA, “não só da esquerda”, mas também da direita. Ainda assim, a comentadora da CNN Portugal considera que, no atual contexto da administração Trump, “é possível" que um secretário de estado "consiga sobreviver" politicamente” apesar de contradições documentadas.