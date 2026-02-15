Nacional
Caso Epstein: "No contexto da administração Trump, é possível que Howard Lutnick consiga sobreviver politicamente"

Há 2h e 20min

Daniela Mello afirma que as revelações associadas ao caso Jeffrey Epstein estão a gerar forte pressão pública nos EUA, “não só da esquerda”, mas também da direita. Ainda assim, a comentadora da CNN Portugal considera que, no atual contexto da administração Trump, “é possível" que um secretário de estado "consiga sobreviver" politicamente” apesar de contradições documentadas.

10:05
opinião
José Tomaz Castello Branco

Ataque dos EUA ao Irão "vai depender do sucesso das negociações", mas "não estarão muito bem encaminhadas"

Há 43 min
05:13
opinião
Marco Serronha

Ucrânia: "No fim desta guerra vamos ter uma conceção completamente diferente da forma de combater"

Há 52 min
10:34
opinião
Diana Soller

"É a vez dos russos quererem menos, dos americanos exigirem menos e dos europeus darem cada vez mais": análise à mensagem de Zelensky em Munique

Há 55 min
02:00

"Os membros da administração Trump parecem imunes a qualquer escândalo político"

Há 2h e 16min
01:41

Caso Epstein: "No contexto da administração Trump, é possível que Howard Lutnick consiga sobreviver politicamente"

Há 2h e 20min
01:28

Mau tempo: "No geral, os avisos e alertas foram chegando a tempo e horas"

Há 2h e 25min
00:08

Forças Armadas resgatam raposa da água em Ereira

13 fev, 19:20
03:34

A Força Aérea filmou de cima esta parte de Portugal - veja e encontre você um adjetivo apropriado

13 fev, 08:44
05:32

"Este saco pode salvar vidas. Leva contigo, todos os dias": Cruz Vermelha lança kit de emergência para o mau tempo mas não só

13 fev, 15:26
04:43
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

"Ninguém reconhece Ursula von der Leyen, está um falcão como eu nunca vi"

Ontem às 19:54
00:30

Um homem puxa uma corda e depois há uma explosão: Rússia mostra imagens da linha da frente

13 fev, 08:14
03:19

"Maga Face": a tendência estética que está a virar moda no círculo próximo de Trump

Ontem às 21:33
09:35

"Se a barragem da Aguieira não conseguir armazenar mais água, voltamos à situação de há 40 anos"

13 fev, 14:33
02:41

Insultos e confrontos em pleno Congresso: como a procuradora-geral dos EUA defendeu Trump no caso Epstein

Ontem às 22:53
07:33

Casal saiu para consulta em Coimbra e nunca mais voltou. Cinco dias depois "é um mistério que aqui paira"

Hoje às 10:38
05:15

"Em Alcácer do Sal, houve habitações construídas há muito pouco tempo em leito de cheia"

12 fev, 18:46
01:07

Marcelo revela WhatsApp que recebeu de Ventura e que Seguro "não conhece o número de telefone" do Presidente

6 fev, 15:32
04:16

"Não aparecer o carro, já por si, é um pouco estranho". GNR alargou o perímetro das buscas e usa drones para encontrar casal desaparecido em Montemor-o-Velho

Há 3h e 2min