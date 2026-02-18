Caso Epstein é "um buraco de fechadura" para que EUA vejam as suas "tantas feridas"

Há 2h e 14min

As comentadoras da CNN Portugal Daniela Melo e Catarina Carvalho debruçam-se sobre os impactos e os ecos do caso Epstein na administração Trump.

“Trump está preocupado com o impacto político, tentou desviar as atenções do público americano deste caso. Foi o primeiro teste de fogo à capacidade de manter a lealdade do seu próprio partido e do movimento MAGA”, descreve Daniela Melo.

“É um caso tão complexo, que vai tão fundo na sociedade, que não sabemos quais é que podem ser as consequências nas eleições, e vai muito além disso”, junta Catarina Carvalho.