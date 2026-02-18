Caso Epstein é "um buraco de fechadura" para que EUA vejam as suas "tantas feridas"

Há 2h e 14min

As comentadoras da CNN Portugal Daniela Melo e Catarina Carvalho debruçam-se sobre os impactos e os ecos do caso Epstein na administração Trump.

“Trump está preocupado com o impacto político, tentou desviar as atenções do público americano deste caso. Foi o primeiro teste de fogo à capacidade de manter a lealdade do seu próprio partido e do movimento MAGA”, descreve Daniela Melo.

“É um caso tão complexo, que vai tão fundo na sociedade, que não sabemos quais é que podem ser as consequências nas eleições, e vai muito além disso”, junta Catarina Carvalho.

Comentadores

04:32
opinião
Comandante Luís Martins

"Quando existem cheias repentinas, isto pode acontecer": uma lição sobre o caso do casal desaparecido

Há 8 min
07:39
opinião
Francisco Pereira Coutinho

"Pontos de tensão, de bloqueio, para um cessar-fogo ou armistício continuam todos em cima da mesa"

Há 9 min
08:50
opinião
Jorge Mendes

"É uma operação complexa". Como vai ser retirado o carro do casal desaparecido?

Há 1h e 23min
07:22
opinião
Manuel Serrano

Uma certeza sobre o caso Epstein: "Isto é tudo menos um exercício de justiça"

Há 1h e 36min
07:55

Caso Epstein é "um buraco de fechadura" para que EUA vejam as suas "tantas feridas"

Há 2h e 14min
03:58
opinião
Pedro Santos Guerreiro

1062 referências. Como está Portugal ligado ao caso Epstein?

Há 2h e 17min
Mais Comentadores

Mais Vistos

03:03

Carro do casal desaparecido em Montemor-o-Velho filmado em direção a arrozal que estava alagado

Ontem às 22:58
08:36
opinião
José Correia Guedes

"Há três hipóteses": o caso do avião da TAP que "violou altitude de segurança"

16 fev, 21:15
02:20

Seis dias depois, está assim o buraco na A1

Ontem às 10:42
04:51

Populares deram alerta para carro desaparecido: "Vi uma coisa verde e pareceu-me a parte de cima"

Há 3h e 59min
02:58

"Uma nuvem de pó muito grande". Novo deslizamento de terras na Costa de Caparica: três casas soterradas

Ontem às 14:15
04:56

Imagens de drone mostram local onde foi encontrado carro do casal desaparecido em Montemor-o-Velho

Há 2h e 39min
09:27
opinião
Agostinho Costa

"Temos uma oportunidade para acabar a guerra"

Ontem às 10:39
01:38

Assustado com a tecnologia? Esta demonstração de Kung Fu pode dar-lhe razão

Ontem às 12:58
07:16

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28
05:34

Este "avô que assa frangos deliciosos" em Lisboa é um fenómeno em app chinesa com 300 milhões de utilizadores — e agora vêm ter à porta dele

Ontem às 21:00
01:13

Árbitro interrompe o jogo após queixas de Vini de racismo e a confusão instala-se

Ontem às 21:18
05:13

“Anular aquele golo ao Famalicão não faz sentido”: Rui Santos explica porquê

16 fev, 21:41