Caso Epstein. "É mesmo uma decisão institucional não avançar com estas investigações nos Estados Unidos"

Há 12 min

Daniela Mello destaca o contraste entre a detenção do ex-príncipe André na Europa e a postura "relutante" do Departamento de Justiça norte-americano, afirmando que "estamos a ver realmente muito mais do que um arrastar de pés nos Estados Unidos" em relação ao caso Epstein.

Apesar da pressão pública, a especialista em política norte-americana conclui: "É mesmo uma decisão institucional não avançar com estas investigações."