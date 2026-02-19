Caso Epstein. "É mesmo uma decisão institucional não avançar com estas investigações nos Estados Unidos"

Daniela Mello destaca o contraste entre a detenção do ex-príncipe André na Europa e a postura "relutante" do Departamento de Justiça norte-americano, afirmando que "estamos a ver realmente muito mais do que um arrastar de pés nos Estados Unidos" em relação ao caso Epstein. 

Apesar da pressão pública, a especialista em política norte-americana conclui: "É mesmo uma decisão institucional não avançar com estas investigações."

Miguel Baumgartner

"O que mais ataca a instituição da família real é esta facada no princípio de servir"

André detido. "É sem dúvida uma traição à família real e ao meio onde foi educado"

Crime imputado ao ex-príncipe André "pode levar à prisão perpétua porque não está previsto em legislação"

"Este sismo é um lembrete daquilo que pode estar para vir"

Nuno Santos

"É a primeira vez, nos seus 66 anos, que André é confrontado com uma situação idêntica à de um cidadão comum"

