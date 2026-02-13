Casas em leitos de cheia correm o mesmo risco de "uma casa no meio da floresta na época de incêndios"
Iniciou a sua atividade de Bombeiro voluntário como aspirante na Secção destacada dos Bombeiros Voluntários de Santarém em Alcanede, em Julho de 1987. Atualmente é Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Carcavelos e São Domingos de Rana, tendo vários louvores e condecorações.
Há 49 min
O comandante Paulo Santos compara a construção de casas em leitos de cheia com a construção de casas no meio da floresta. Em ambas as situações, as casas ficam vulneráveis a fenómenos climáticos, como incêndios florestais e cheias.