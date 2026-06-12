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Carrega no botão e ganha dinheiro: o momento que atirou Elon Musk para a história

Há 42 min

A SpaceX entrou esta sexta-feira na bolsa de Nova Iorque, um marco que tornou Elon Musk o primeiro trilionário do mundo.

Antes da estreia da empresa no mercado, a Forbes estimava o património líquido do magnata em 982,6 mil milhões de dólares ou, como dizem os norte-americanos, biliões. Com mais alguns dólares, a barreira do trilião foi rapidamente ultrapassada.

Este é o momento em que a empresa entrou oficialmente na bolsa.

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