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Caos nos exames: "Quando a arrogância se entranha num fato de ministro deixa de ser problema de feitio e passa a ser um problema de Estado"
Francisco Rodrigues dos Santos
Comentador CNN Portugal
Há 42 min

Francisco Rodrigues dos Santos considera que o ministro Fernando Alexandre conseguiu transformar uma "trapalhada administrativa num exame nacional à sua competência nas funções, onde chumbou". O comentador da CNN Portugal identifica vários erros na gestão do problema, acusando o ministro da Educação de começar por "assobiar para o lado, depois mentir, tranferir responsabilidades para tercerios e ainda gabar-se de resolver todos os problemas como se não tivesse a culpa de eles existirem".

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