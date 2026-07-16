Caos nos exames: "Governo não pode querer governar em direção ao futuro e depois esquecer-se do presente"

Há 50 min

Em dia de debate do Estado da Nação no Parlamento, o comentador da CNN Portugal João Marcelino analisa a polémica em torno dos exames nacionais e lembra que as "boas intenções" do Governo "não podem justificar que não se testem os sistemas".

Sobre a gestão política da crise feita pelo ministro da Educação, o comentador admite que o governante até "pode achar que não é o caos, mas não pode achar que é um problema tão insignificante que não merece uma reflexão".