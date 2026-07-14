Caos na correção dos exames "não é um problema técnico, é o resultado de uma política desastrosa e arrogante"

Há 30 min

O Governo anunciou a extensão do prazo de correção de provas por 12 horas no próprio dia em que este deveria terminar. Cátia Domingues, do Secretariado Nacional da Fenprof, considera que o ministro Fernando Alexandre "é o rosto da desconfiança de todos os portugueses neste sistema de avaliação", lembrando que "quem está a pagar por tudo são os alunos, as famílias e os professores".

A responsável aconselha ainda todos os estudantes a pedir uma reapreciação da sua prova.