Cancelamento do ataque dos EUA? "Trump pode ter sido pressionado até pela FIFA"

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

Há 38 min

Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, analisa o cancelamento de Donald Trump aos ataques norte-americanos contra o Irão que estavam agendados para a noite desta quinta-feira.