Câmaras de videovigilância registam o momento da queda de helicóptero no Rio de Janeiro que causou a morte do cantor Oliver Tree

Há 50 min

As câmaras de videovigilância registaram o instante em que um dos helicópteros envolvidos na colisão de domingo se despenhou no Rio de Janeiro. O acidente provocou várias vítimas mortais, entre elas o cantor norte-americano Oliver Tree, que tinha atuação marcada em Lisboa no próximo mês.

Morreram também o youtuber argentino Gaspi, de 23 anos, o produtor musical e DJ brasileiro Lucas Frota e o cineasta argentino Lucas Vignale.

Um dos helicópteros caiu no parque de estacionamento de uma concessionária automóvel, provocando um incêndio que destruiu 20 veículos. O segundo aparelho caiu com o trem de aterragem virado para cima e não chegou a incendiar-se.

O impacto espalhou ainda destroços pela zona envolvente, atingindo vários edifícios residenciais e comerciais nas imediações.